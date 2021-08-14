□ 张 红

近日，俄罗斯卫星通讯社消息称，美国已派出兵力调查以色列油轮在阿曼湾遭袭事件。一旦美军进入波斯湾，势必触发伊朗的强烈反应。阿曼湾以及靠近波斯湾的海域形势瞬间紧张起来。

这正是美国与中东关系的缩影：哪里乱，哪里必定有美国。

美国祸乱中东可谓花样百出：

有直接出兵、未获联合国安理会授权甚至遭遇国际社会强烈反对的，比如伊拉克战争。2003年，仅凭一小瓶不明白色粉末就以萨达姆政府拥有“大规模杀伤性武器”为由，悍然入侵伊拉克。在接下来7年多的战争中，平民死亡人数估计为20万至25万人，约250万人沦为难民。

有靠后指挥、联合西方多国大搞空袭的，比如利比亚战争。2011年，利比亚卡扎菲政权被强行推翻。利比亚分崩离析，狼烟四起，瓦砾遍地。

有动辄划“红线”、下最后通牒的，比如叙利亚战争。截至去年底，叙利亚危机已导致38.7万人死亡，670万人无家可归；经济损失估计高达1万亿欧元；约有1340万人需要人道主义援助。就在最近，美军对叙利亚边境地区发动了拜登上台后授权的第二次空袭，再次造成包括儿童在内的平民伤亡。

当然，还有军售。目前，美国政府正在推进一份对阿联酋的武器销售计划，总额超过230亿美元。这只是美国对中东军售的冰山一角。作为“动乱制造者”，美国向中东大量出售武器，不仅赚取巨额利润，还能在军事上对相关国家进行捆绑，从而掌控中东局势。

美国在中东各种折腾，为什么？目前，全球能源都是基于化石能源，这种能源的2/3都储存在中东。美国自然要把控制权牢牢抓在自己手中。

霸权主义也是重要因素。美国曾一度在中东实行全面投入战略。“9·11”事件后，美国推出所谓“大中东民主计划”，提出要用“自由、民主、人权”等西方价值观改造中东的阿拉伯和伊斯兰国家以及土耳其、巴基斯坦和阿富汗等国，声称要消除滋生恐怖主义的土壤。可惜，美国的“宏愿”落空，中东变成一个美国急于抽身的“泥潭”。

从“不请自来”到“一走了之”，美国给中东留下的是满目疮痍的国土、动荡纷乱的政局、停滞甚至倒退的经济以及遭遇巨大破坏甚至摧毁的古老文明。

美国在中东的战略收缩，并不意味着中东从此可以摆脱美国。无论是通过石油维系美元霸权，还是刷存在感宣示自身“霸主”地位，美国都不会彻底离开中东。只是，美国目前的战略开始侧重于组建一个以传统阿拉伯国家盟友与以色列为核心的地区力量，让他们携手对付伊朗。

全面投入也罢，战略收缩也罢，美国的中东政策始终是为美国利益服务。为着一己私利，美国把黑手伸向中东这个人类文明最初的摇篮之一，在此翻云覆雨，制造的苦难实在太多。

(责编：岳弘彬、郝江震)