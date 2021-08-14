本报记者 严 瑜

突如其来的新冠肺炎疫情让人类面临二战以来的最大挑战，也让国际社会深刻认识到，人类是休戚与共的命运共同体，在困难挑战面前无人可以置身事外，唯有团结合作才是人间正道。

在这场百年一遇的疫情当中，中国积极推动国际抗疫合作，为全球战疫贡献力量、注入信心，让世界看到一个负责任大国的勇毅担当。

拨云见日，引领合作

上下同心者胜，同舟共济者赢。中国人民是具有伟大团结精神的人民。在抗击新冠肺炎疫情这场严峻斗争中，中国再次向世界展示了众志成城的磅礴力量。

面对来势汹汹的疫情天灾，中国举全国之力，团结一心，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，在疫情暴发后的短短数月内就取得疫情防控重大战略成果，为全球公共卫生安全筑起一道坚固防线。

“我们看到了中国的齐心协力、同舟共济。这种上下一心的凝聚力令人肃然起敬。”塞尔维亚国际政治经济研究所研究员卡特莉娜·扎基奇这样感叹。

北京师范大学政府管理学院副院长王磊指出，中国国内抗疫的成功实践，向世界证明了疫情可以得到有效控制，鼓舞了人类最终战胜疫情的信心。

中国有团结之力，亦有合作之志。在做好本国疫情防控的同时，中国高举多边主义大旗，唱响团结合作强音，为全球战疫注入强心针。

自疫情发生以来，在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会、第73届世界卫生大会视频会议、中非团结抗疫特别峰会等多边平台，中国国家主席习近平多次建议全面加强国际合作，强调团结合作是战胜疫情最有力的武器。铿锵有力的中国声音召唤同行者，汇聚正能量。

面对某些西方国家挥舞单边主义大棒、任性“退群”“筑墙”的不负责任举动，中国不仅重申坚定支持联合国和世界卫生组织发挥领导作用的立场，而且以身作则，一直本着公开、透明、负责任态度，同世卫组织保持密切沟通合作，毫无保留同世卫组织和国际社会分享防控、治疗经验，并先后向世卫组织提供5000万美元的捐款，支持其开展全球抗疫合作。

中国倡议展现了大国情怀，中国主张丰富了人类命运共同体内涵。当疫情阴霾笼罩世界，种种杂音混淆视听，中国拨云见日，指明正确方向——面对病毒这一人类共同的敌人，国际社会只有共同应对，才能战而胜之。

重信守诺，作出表率

从及时通报疫情信息到第一时间发布病毒基因序列等信息，从分享抗疫经验到派遣医疗专家组，从开展抗疫援助到提供和出口防疫物资，从进行药物、疫苗研发合作到打造人类卫生健康共同体，从完善全球卫生治理到确保全球产业链供应链开放、稳定、安全……推动团结合作，中国倡议有承诺，更有行动、有作为。

2020年5月，在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上，习近平主席宣布中国推进全球抗疫合作的5项举措。

在一年之后的全球健康峰会上，中国交出一份务实守信的“成绩单”：中国向80多个有急需的发展中国家提供疫苗援助，向43个国家出口疫苗；已为受疫情影响的发展中国家抗疫以及恢复经济社会发展提供20亿美元援助，向150多个国家和13个国际组织提供了抗疫物资援助，为全球供应了2800多亿只口罩、34亿多件防护服、40多亿份检测试剂盒；中非建立了41个对口医院合作机制，中国援建的非洲疾控中心总部大楼项目于2020年年底正式开工；中国同联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽取得重要进展；中国全面落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，总额超过13亿美元，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。

在产能有限、自身需求巨大的情况下，中国坚定履行承诺，用实际行动作出典范，赢得赞誉。

“第一时间向世卫组织报告疫情、同各国分享新冠病毒基因序列、开展疫情防控专家国际合作、向其他受疫情影响国家伸出援手……中国推动开展抗疫国际合作，生动践行人类命运共同体理念。”埃及前总理谢拉夫说。

第七十二届世界卫生大会主席、老挝卫生部长本贡·西哈冯表示，中国积极参与国际抗疫合作，为世界提供必要且宝贵的援助，“在抗击疫情的关键时刻，中国作出了巨大贡献”。

“中国积极推动全球团结合作抗疫，对全球疫情防控起到鼓舞信心、提振士气、示范引领的作用。”王磊指出，中国声音有力驳斥借助疫情达成政治目的各种错误言行，净化了国际社会合作抗疫的舆论环境，中国行动发挥引领和表率作用，避免全球抗疫陷入以邻为壑的被动局面。

坚持正道，凝聚合力

当下，新冠肺炎疫情起伏反复，病毒频繁变异，形势仍然复杂严峻，国际社会急切期待更多的信心、希望和合作。

在这关键时刻，中国坚定地走在团结合作的正道上。8月10日晚，中国通过“新冠疫苗实施计划”供应孟加拉国的首批170余万剂新冠疫苗运抵孟加拉国首都达卡。几乎同时，97万余剂新冠疫苗也从中国运抵巴基斯坦首都伊斯兰堡。这是中国践行“将疫苗作为全球公共产品”承诺的最新实际行动，亦是丰富人类卫生健康共同体理念的一个个注脚。

“中国对外提供的疫苗总量中，超过九成流向亚非拉国家。”日前，一则中国对外提供新冠疫苗情况的官方数据表明，中国正以实际行动破解全球疫苗“分配赤字”，推动全球疫苗公平可及，让疫苗真正成为世界人民的疫苗。

除了对外供应大量疫苗成品，中国还致力于拓展海外联合生产，帮助发展中国家提高疫苗生产能力，有效增加全球疫苗供给。

截至7月，中国的新冠疫苗年生产产能达到了50亿剂，有效保障国内接种需求的同时，供应国外达到5.7亿剂；目前中国已通过援助、出口、联合生产等多种方式，向超过100个国家和国际组织提供超过8亿剂疫苗，惠及全球数亿民众；中国将在未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展……一连串不断更新的数字彰显的是中国继续支持全球团结抗疫的满满诚意。

“推进新冠疫苗联合研发及生产，提升全球公共卫生治理水平，与各国共同谋划‘后疫情时代’全球经济复苏与增长。”在王磊看来，为更好抗击疫情，中国与世界各国进一步加强合作的空间十分广阔。

古罗马哲人塞涅卡曾说，我们是同一片大海的海浪。当某些西方国家仍执迷于在疫苗问题上大搞民族主义，在新冠病毒溯源问题上大做文章，中国不改初心，用团结增进共识，用合作凝聚合力，铸就赢得全球战疫的利器，奏响人类命运共同体的和音。因为中国坚信，世界各国唯有携手并肩，才能共同守护人类健康美好未来！

(责编：岳弘彬、郝江震)