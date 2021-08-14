新华社北京8月13日电 外交部发言人华春莹13日就美国、欧盟妄评中国召回驻立陶宛大使一事表示，中方对别国损害中国主权和领土完整的行径作出坚决和必要反应，完全合理合法。

有记者问：日前，美国国务院称，各国均有权不受外部胁迫地自主确定一个中国政策框架。欧盟对外行动署称，欧盟成员国同台湾互设“代表处”不违反一个中国政策。外交部对此有何评论？

“我们强烈反对美方对中方的正当举措指手画脚、粗暴干涉。同时，我要再次强调，一个中国原则的含义清晰而明确，不容歪曲和篡改。”华春莹说，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，这是铁的事实，也是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。

华春莹说，奉行一个中国政策，就必须严格恪守一个中国原则，包括断绝一切同台湾当局的官方往来。“个别国家和某些人妄图混淆视听，用心险恶，但他们的图谋注定不会得逞。”她表示，中方敦促欧盟方面在涉台问题上坚持正确立场，不要在涉及中方核心利益的问题上发出错误信号，给中欧关系制造新的麻烦。

《 人民日报 》（ 2021年08月14日 03 版）

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