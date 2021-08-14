本报驻泰国记者 孙广勇

坐在电脑前，看着屏幕里的同学们头戴学士帽、手捧毕业证，满怀朝气地步入会场，老挝小伙威萨脸上洋溢着灿烂的笑容。虽然因为疫情无法回到中国，但是威萨近日通过视频连线形式，参加了武汉大学国际教育学院的毕业典礼，成为老挝北部丰沙里省第一个在武汉大学毕业的大学生。

威萨的家在丰沙里省丰沙里县普发村的大山深处。2012年，随着中国电建投资建设的老挝南欧江流域梯级水电站陆续开工，为了帮助老挝培养专业技术人才，中国企业向当地政府和民众承诺，将资助18名老挝籍学生赴中国留学深造。2017年，经过层层选拔，品学兼优的威萨成为被选派到武汉大学的首批留学生之一。

在中国同学和老师的帮助下，威萨很快融入了武汉大学的学习和生活，几乎每天都会通过网络和远在老挝的父母、朋友分享在中国留学的点点滴滴。“武汉是一座美丽的城市，武汉大学是一座美丽的校园。中国经济的繁荣发展和生活的便利也给我留下深刻印象。”

2020年年初，突如其来的新冠肺炎疫情让回国休假的威萨无法返校。“不能按时返校学习，我郁闷极了，很担心不能顺利毕业。”和威萨有同样想法的留学生不在少数，除了4名留守武汉的老挝留学生外，其他老挝留学生也都无法返校。

他们的烦恼很快迎刃而解。武汉大学为不能返校的留学生开设了网络课程。中国电建向新选派的留学生捐赠了电脑，并协同老挝能源矿产部为4名新留学生在万象选定临时住房，进行线上语言班学习，以便顺利通过汉语等级考试。

“学校和中国企业的帮助让我们的学习很快步入正轨。中国政府带领中国人民抗击疫情取得的成果，以及为老挝提供的防疫物资和医疗援助，更让我感受到老中友谊的可贵，坚定了我们继续完成学业的决心！”威萨顺利完成学业，并在今年取得了学士学位。

中国电建集团海外投资有限公司董事长盛玉明表示，共建“一带一路”让中老两国联系更加紧密，携手共抗疫情让中老命运共同体理念更加深入人心，公司将继续资助其他老挝留学生顺利完成学业。

“这段留学经历让我终身难忘，从中国学到的知识让我拥有了未来。我要把这些新知识用来建设老挝，也要为老中友谊贡献自己的力量。”对于未来，威萨满怀期待。

（本报曼谷8月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月14日 03 版）

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