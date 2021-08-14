人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

“为老中友谊贡献自己的力量”

本报驻泰国记者  孙广勇
2021年08月14日05:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　坐在电脑前，看着屏幕里的同学们头戴学士帽、手捧毕业证，满怀朝气地步入会场，老挝小伙威萨脸上洋溢着灿烂的笑容。虽然因为疫情无法回到中国，但是威萨近日通过视频连线形式，参加了武汉大学国际教育学院的毕业典礼，成为老挝北部丰沙里省第一个在武汉大学毕业的大学生。

　　威萨的家在丰沙里省丰沙里县普发村的大山深处。2012年，随着中国电建投资建设的老挝南欧江流域梯级水电站陆续开工，为了帮助老挝培养专业技术人才，中国企业向当地政府和民众承诺，将资助18名老挝籍学生赴中国留学深造。2017年，经过层层选拔，品学兼优的威萨成为被选派到武汉大学的首批留学生之一。

　　在中国同学和老师的帮助下，威萨很快融入了武汉大学的学习和生活，几乎每天都会通过网络和远在老挝的父母、朋友分享在中国留学的点点滴滴。“武汉是一座美丽的城市，武汉大学是一座美丽的校园。中国经济的繁荣发展和生活的便利也给我留下深刻印象。”

　　2020年年初，突如其来的新冠肺炎疫情让回国休假的威萨无法返校。“不能按时返校学习，我郁闷极了，很担心不能顺利毕业。”和威萨有同样想法的留学生不在少数，除了4名留守武汉的老挝留学生外，其他老挝留学生也都无法返校。

　　他们的烦恼很快迎刃而解。武汉大学为不能返校的留学生开设了网络课程。中国电建向新选派的留学生捐赠了电脑，并协同老挝能源矿产部为4名新留学生在万象选定临时住房，进行线上语言班学习，以便顺利通过汉语等级考试。

　　“学校和中国企业的帮助让我们的学习很快步入正轨。中国政府带领中国人民抗击疫情取得的成果，以及为老挝提供的防疫物资和医疗援助，更让我感受到老中友谊的可贵，坚定了我们继续完成学业的决心！”威萨顺利完成学业，并在今年取得了学士学位。

　　中国电建集团海外投资有限公司董事长盛玉明表示，共建“一带一路”让中老两国联系更加紧密，携手共抗疫情让中老命运共同体理念更加深入人心，公司将继续资助其他老挝留学生顺利完成学业。

　　“这段留学经历让我终身难忘，从中国学到的知识让我拥有了未来。我要把这些新知识用来建设老挝，也要为老中友谊贡献自己的力量。”对于未来，威萨满怀期待。

　　（本报曼谷8月13日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年08月14日 03 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部