在人口占世界总人口近1/5的中国全面建成小康社会，既为其他国家人权事业发展提供了重要启示，也是对其他国家人权事业发展的巨大激励

“中国在全面建成小康社会的伟大进程中，所创造的尊重和保障人权的成功做法和经验，为增进人类福祉贡献了中国智慧、提供了中国方案。”8月12日，国务院新闻办公室发表《全面建成小康社会：中国人权事业发展的光辉篇章》白皮书，深刻阐述中国全面建成小康社会是世界人权事业发展史上的重要里程碑，开辟了人权事业新境界。

在庆祝中国共产党成立100周年大会上，习近平总书记代表党和人民庄严宣告：“经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。”中国全面建成小康社会，是中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗取得的伟大成就，实现了中国共产党和中国政府向人民、向历史作出的庄严承诺。多国人士表示，全面建成小康社会彰显了中国共产党卓越的领导能力和人民至上的执政理念，增强了全球特别是发展中国家减贫事业的信心，中国宝贵的发展经验值得学习和借鉴。

全面小康，本质上是全民共享人权的小康。中国全面建成小康社会的进程，也是中国人权事业全方位发展的进程，始终体现和包含着解放人、保障人、发展人的战略、目标和任务。中国消除绝对贫困实现基本生活水准权，以发展促人权增进经济社会文化权利，实行良法善治维护公民权利政治权利，促进社会公平保障特定群体权益，无不体现出尊重人权、保障人权、促进人权的价值遵循，无不体现出将增加人民的获得感、幸福感、安全感作为出发点和落脚点的坚定追求。聚焦中国实现“前所未有的跨越”的俄罗斯媒体表示，在中国共产党领导下，“中国人民享受着令人惊叹的现代化生活”。波兰《选举报》刊文指出，“社会民生问题得到重视和改善，证明了中国特色社会主义道路是成功的。”

中国全面建成小康社会，夯实了人权基础，丰富了人权内涵，拓宽了人权视野，意味着人权的全面发展和全民共享，谱写了中国人权事业的新篇章，创造了人类尊重和保障人权的奇迹。根据联合国开发计划署发布的“人类发展报告”，中国的人类发展指数从1990年的0.499增长到2019年的0.761，是自1990年联合国开发计划署在全球首次测算人类发展指数以来，唯一从低人类发展水平组跨越到高人类发展水平组的国家。世界银行前行长罗伯特·佐利克指出：“仅中国的努力，就极大促进了与世界减贫有关的联合国千年发展目标的实现。”

在人口占世界总人口近1/5的中国全面建成小康社会，既为其他国家人权事业发展提供了重要启示，也是对其他国家人权事业发展的巨大激励。哥伦比亚—中国友好协会主席吉列尔莫·普亚纳表示：“中国全面建成小康社会为其他发展中国家和地区提供范例，即必须走符合本国国情的道路、坚持理论与实践相结合、一切以人民利益为出发点。”在实现自身发展的同时，中国始终致力于做全球发展的贡献者，始终以自身发展为世界提供新的机遇。中国积极与其他国家开展减贫合作，让中国减贫经验惠及更多国家和人民。中国携手各方高质量共建“一带一路”，有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困……中国尊重和保障人权的成功做法和经验，正在转化为助力世界人权事业发展的实实在在行动。

全面建成小康社会，奠定了中国人权发展进步的新起点。人权保障没有最好，只有更好。中国将牢牢把握人民群众对美好生活的向往，与世界各国携手努力，推动国际人权事业健康发展，为世界人权事业发展作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年08月14日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)