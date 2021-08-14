本报记者 俞懿春

8月13日，新冠病毒溯源问题驻华使节吹风会在外交部蓝厅举行。中国—世卫组织溯源联合研究专家组中方组、国家卫健委、科技部、中国工程院、中科院武汉病毒研究所等部门相关负责人与会，介绍中国参与全球抗疫和溯源合作情况。吹风会以线上线下结合方式进行，160多位驻华使节和国际组织代表出席。与会专家使节普遍认为，新冠病毒溯源是一个严肃的科学问题，必须坚决反对病毒溯源政治化，应从科学的角度合作开展工作。

新冠病毒溯源是科学问题

外交部副部长马朝旭指出，中方对全球溯源问题的立场是一贯的、明确的。第一，新冠病毒溯源是科学问题，应该也只能由科学家研究找到病毒的动物源头和向人类的传播途径，任何国家都无权为一己政治私利而漠视生命、将科学问题政治化或对别国进行抹黑攻击。第二，中国—世卫组织联合研究报告得出了国际社会和科学界公认的结论和建议，必须得到包括世卫组织在内的各方尊重和实施。今后全球溯源工作应该也只能在此基础上开展，而不是另起炉灶。第三，中方始终支持并将继续参加科学溯源，我们反对的是政治溯源，违背世卫大会决议的溯源，以及抛弃中国—世卫组织联合研究报告的溯源。第四，世卫组织秘书处应按照世卫大会决议要求，就全球溯源工作计划，包括后续机制同成员国充分协商，充分尊重成员国意见，对当事国的溯源计划更应同当事国协商确定，在此基础上有效开展合作。中方始终高度重视全球溯源工作，愿同各方一道，积极开展全球科学溯源，为人类最终战胜疫情作出中国贡献。

中国—世卫组织溯源联合研究专家组中方组长梁万年详细介绍世卫组织国际专家组来华开展溯源联合研究的具体情况，特别是中国—世卫组织溯源联合研究报告的结论和主要建议的科学性、权威性。针对近期世卫组织关切的疫情在武汉早期传播情况原始数据相关问题，梁万年表示，中方在武汉现场向专家组逐条展示了原始数据，只是出于保护患者个人隐私的考虑，在未经患者本人同意的情况下，未同意外方专家拍摄或拷贝原始数据。外方专家后来多次在新闻发布会等公开场合表示这是国际惯例，他们充分理解。

针对世卫组织秘书处单方面提出的第二阶段溯源工作计划，国家卫健委科教司副司长顾金辉表示，“该计划事先未征求成员国意见和建议，形成过程中也未征求中国等成员国意见，内容未经成员国充分广泛磋商，不公开透明，也不符合世卫组织常规程序。”他指出，第二阶段溯源应在第一阶段溯源工作基础上延伸，以WHA73.1号决议为指引，经过充分讨论磋商后开展。为支持和配合世卫组织开展第二阶段全球溯源工作，中方已向世卫组织提交下阶段溯源工作的中国方案。

中国政府高度重视病毒溯源工作

病毒溯源对实现有效防控、防止类似疫情再次发生、保护人类健康意义重大。科技部重大专项司副司长张洪刚在介绍国内开展科学溯源研究情况时说，中国政府高度重视病毒溯源工作，在疫情发生后，确定了五大科研攻关方向，其中溯源与传播途径研究是五大攻关方向之一，被摆在重要位置。

张洪刚介绍，中国与各国科学家共同进行病毒溯源研究，取得了积极进展。通过Web of Science论文数据库检索，截至8月10日，中国与美国、英国等国外团队联合发表溯源相关论文241篇，国内研究团队发表研究论文395篇。此外，中国也积极加强科学研究方面的数据和信息共享，依托国家生物信息中心，建立全球共享的新冠病毒信息库。截至8月10日，已收集分享全球范围的新冠病毒基因序列288.4万余条，为全球177个国家和地区的29.8万余名用户提供服务，累计数据下载8.56亿余次，数据分析结果下载达3.5万余次。

中科院武汉国家生物安全实验室主任、武汉病毒研究所研究员袁志明强调，在2019年12月30日之前，武汉病毒研究所没有接触、保藏和研究过新冠病毒，也从来没有设计、制造或泄漏新冠病毒。此外，迄今为止，武汉病毒研究所的职工和研究生保持新冠病毒“零感染”。中国工程院院士徐建国从生物安全的角度指出，目前诸多证据表明，新冠肺炎疫情不具有蓄意性、事故性特征，而是自然发生的传染病。

张洪刚表示，目前人们对病毒的认知还十分有限，“但我们必须认识到，病毒溯源工作非常重要，只有沿着科学的道路坚定信心、努力探索，以科学的态度、科学的方法、科学的事实开展科学溯源工作，才有可能最终揭开真相”。

国际社会发出病毒溯源问题正义声音

近期，70多个国家通过致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，支持中国—世卫组织溯源联合研究报告，反对溯源问题政治化。30多个国家对世卫组织第二阶段溯源工作计划提出反对或保留意见。还有许多国家的政党、团体、专家学者和媒体以不同方式表达了反对政治溯源、坚持科学溯源的立场。

俄罗斯驻华大使杰尼索夫表示，俄坚决反对将溯源问题政治化，支持以协作、透明、多边主义方式开展病毒溯源，世卫组织机制应根据成员国授权，由成员国协商确定原则，基于既有科学证据开展溯源工作。他表示：“只有无偏见的科学研究，才能带来可靠的结果。”

截至目前，中国已向超过100个国家和国际组织提供了超过8亿剂疫苗，居全球首位。中国对外提供的疫苗总量中，超过九成流向亚非拉国家。

索马里是致函世卫组织总干事并支持联合研究报告、反对溯源问题政治化的国家之一。索马里驻华大使阿瓦莱在吹风会上发言时强调，病毒是人类共同的敌人，国际社会只有团结协作，才能战而胜之。他对联合研究报告表示欢迎，认为这份科学报告应该成为推动全球溯源工作的基础和指南。他强调，溯源问题不能被政治化，世卫组织秘书处应根据世卫大会有关决议，同成员国开展合作，推进全球溯源研究。

古巴驻华大使馆临时代办安德罗·巴斯克斯表示：“中国从一开始就向世界及时发布疫情信息，并为全球抗疫提供支持，拉美大部分国家都使用了中国提供的新冠疫苗，中国为世界树立了应该如何抗击疫情的典范。”他强烈谴责任何以病毒溯源为借口的政治操纵行为。“一些国家一直在别有用心地使溯源问题政治化，这是错误的。病毒溯源必须以科学为依据，就像中国一直在做的那样。”

巴基斯坦驻华大使馆公使兼副馆长法鲁克在会后接受中国媒体采访时高度赞赏中国在防控国内疫情和推进全球抗疫合作时负责任、具有建设性的积极作为，“中国在疫情中的表现应该得到赞扬，而不是被诋毁”。

《 人民日报 》（ 2021年08月14日 03 版）

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