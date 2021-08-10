新华社北京8月10日电（记者马卓言、孙楠）8月9日，中国智库发布一份题为《“美国第一”？！美国抗疫真相》的研究报告。多位中外专家学者就此表示，美国抗疫失败是不争的事实，“甩锅”推责、搞政治操弄不仅无益于挽救本国人民生命，更对国际抗疫合作造成巨大伤害。

美国疾病控制和预防中心数据显示，8月4日至6日，美国单日新增确诊病例连续3天超过12万例，达到今年2月初以来的最高水平。英国学者马丁·雅克在连线时表示，从新冠肺炎疫情暴发之初开始，美国政客就将地缘政治凌驾于科学之上，长此以往美国疫情蔓延趋势还将持续。

“回顾美方挑起的舆论战和其对待国内疫情的方式不难发现，真相早已被抛弃，政治目的占据了全部。”他说，美国一些政客一开始就希望借助疫情打压中国，随着疫情蔓延，他们更试图通过抹黑中国转移公众的注意力，掩盖西方国家应对疫情无能的事实。

“新冠肺炎疫情被美国赋予了‘冷战’论调、‘冷战’语言和‘冷战’攻击的政治色彩。”马丁·雅克认为这种情况将会持续下去。

在分析美国抗疫失败的原因时，中国社会科学院美国研究所副研究员魏南枝认为，美国的疫情防控从一开始就沦为了党派斗争的牺牲品。她说，美国民主、共和两党的政治压力不在于是否能有效防控疫情和挽救生命，而是来源于如何借疫情之机获得选民的支持。其设法避责、频频“甩锅”、将疫情作为妖魔化对手的工具等行为，都符合竞争性选举政治的政党利益需要。

“这就让人不由得质疑，当人民的生命都不被尊重和保护时，人民还是政治权力正当性的唯一来源吗？”魏南枝说。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯说，应对疫情威胁需要国际合作，但一些美国政客却利用疫情算计中国，阻碍中国发展，阻挠中国对世界发展作出贡献。

“中国有能力提出年内为世界提供20亿剂疫苗的承诺，主要是因为其能有效控制国内疫情，但美国没有这样的能力。”威廉·琼斯说，美国把所谓的“疫苗外交”变成了一个政治足球，玩起“推卸责任”的游戏，导致世界离战胜疫情的目标越来越远。

中国疾病预防控制中心卫生应急中心监测预警与风险评估室副主任涂文校认为，新冠肺炎疫情这场人间灾难还在持续发展当中，尤其是变异株的出现，让全球未来疫情防控面临的不确定性增大。针对每一次突发公共卫生事件，客观回顾事件发生全过程中的应对得失必不可少。总结好的经验并加以传承，吸取失败的教训并努力改正，才能避免未来重蹈覆辙。

“一些以美国为榜样的国家和地区如果相信了美国‘抗疫全球第一’这种不客观的评价，不仅无法就当下疫情作出正确应对，还会给未来应对类似突发公共卫生事件留下巨大隐患。”涂文校说。

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