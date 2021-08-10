新华社北京8月10日电 据外交部网站10日消息，外交部国际经济司司长王小龙近日举行视频吹风会，介绍中国对外提供新冠疫苗情况，多家外国媒体参加。

王小龙介绍了新冠疫苗合作国际论坛首次会议情况，表示会议最大亮点是习近平主席发表书面致辞，宣布今年中国将努力对外提供总计20亿剂疫苗，决定向“新冠疫苗实施计划”（COVAX）捐赠1亿美元，用于向发展中国家提供疫苗。王小龙说，这意味着中国在满足自身防疫和接种需要的同时，将为全球其他国家近10%的人口提供安全、有效的疫苗，这展现了中方落实将疫苗作为全球公共产品、推动构建人类卫生健康共同体的坚定承诺，必将为全球抗疫提供强劲支撑。

王小龙通过事实和数字，介绍了中国落实习近平主席关于将疫苗作为全球公共产品的重要宣示、开展疫苗合作、推动疫苗全球公平合理分配的具体举措。

截至8月4日，中国已通过援助、出口、联合生产等多种方式，向超过100个国家和国际组织提供7.7亿剂疫苗，惠及数亿民众。中国对外提供疫苗占本国接种用苗比例超过45%，相当于中国人每接种两剂疫苗，就对外提供一剂。

在中国国内批准疫苗附条件上市后，中方就开始应外方需求提供疫苗，2月1日即提供了首批疫苗援助。对许多发展中国家，中国疫苗是他们第一批获得的疫苗，也是此后很长一段时间内所能获得的唯一疫苗。

王小龙强调，中国坚持将亚非拉国家作为疫苗供应优先方向。截至目前，中国对外提供的疫苗总量中，超过九成流向亚非拉国家。中方还同29个国家共同发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，向“一带一路”国家供苗，共建“健康丝绸之路”。中方已向80多个国家和国际组织捐赠疫苗，其中超过三分之一是非洲国家。中国疫苗援助率先进入阿富汗、叙利亚等战乱地区。

王小龙还介绍了中国企业同外国开展联合生产情况。中方致力于拓展海外联合生产，有效增加全球疫苗供给。目前，中国疫苗企业已在8国启动联合生产，并向这些国家所在地区供应，让中国疫苗以更快速度、更低成本抵达更多国家，帮助发展中国家增强能力建设。中国疫苗多国制造、服务全球。同时中国企业还为一些外国疫苗代工生产。中国国药、科兴两家企业已同COVAX达成10月底前提供1.1亿剂疫苗的协议，首批供货将在本月运抵巴基斯坦、孟加拉国和阿尔及利亚。习近平主席宣布中国向COVAX捐赠1亿美元，将为全球疫苗合理分配作出更大贡献。

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