新华社华盛顿8月9日电 综述：美国新冠疫情反弹严重 专家担忧病毒再变异

新华社记者

由于高传染性变异新冠病毒德尔塔毒株在美国加速传播，且当地仍有许多人尚未接种疫苗，导致疫情近期反弹严重。美国公共卫生专家担忧，若无法让绝大多数人接种疫苗，未来可能出现的新变异病毒或将突破疫苗防线。

疫情反弹严重

近期，美国新冠疫情迅速恶化，日增确诊病例数反弹，8月初已回到半年前状态。美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯感叹，美国正为抗疫不力“付出惨痛代价”。

美国疾病控制和预防中心发布的最新数据显示，截至8日，全美7天平均日增新冠确诊病例达97399例，8月3日至6日连续4天单日新增确诊病例超过10万例。

美疾控中心6日公布的每周疫情报告显示，由于德尔塔毒株的传播，美国多个州正在经历大量或高水平的社区传播。

在接种率较低的南部地区，医疗系统承受重压。据美联社报道，密西西比州35家医疗中心重症监护病房满员；阿肯色州新冠患者住院人数达到疫情暴发以来最高峰，全州重症监护病床仅空余8张。

多种新冠变异病毒流行

美疾控中心6日指出，多种新冠变异病毒正在美国境内传播，德尔塔毒株仍是主流毒株，预计其感染病例占近期全美新增确诊病例的93%。

除了广泛传播的德尔塔毒株，另一种变异毒株拉姆达毒株也在美国传播。根据国际共享基因序列资源“流感数据共享全球倡议”平台的数据，通过基因组测序，美国迄今已确诊了1060例拉姆达毒株感染病例。传染病专家表示，他们正在密切关注拉姆达毒株。

据世界卫生组织统计，全球目前已出现的阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔毒株，被标记为“需要关注”的变异病毒；埃塔、约塔、卡帕和拉姆达毒株则被标记为“需要留意”的变异病毒。据美疾控中心统计，目前被世卫组织标记的所有变异毒株均在美国传播，此外还有几种尚未被世卫组织标记的变异毒株。

担忧病毒再变异

在美国疫苗接种率较低的社区，日增新冠确诊病例数、住院和死亡人数继续增加。白宫应对新冠疫情协调专员杰弗里·津茨2日表示，新增病例集中于疫苗接种率偏低地区。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇近日说，由德尔塔毒株引发的病例在美国各地“急剧增多”，除非大部分未接种的美国人行动起来，选择接种疫苗，否则美国可能在今秋“陷入麻烦中”，病毒将拥有充足机会再发生变异。

美疾控中心主任萝谢尔·沃伦斯基近日在新闻发布会上说，新冠病毒主要在未接种疫苗的人群中传播。公共卫生和科学界最担心的是新冠病毒潜在的突变，最终可能导致疫苗无法有效预防重症和死亡。

沃伦斯基说，再出现几个潜在突变，新冠病毒就会演变为一种极易传播的病毒，突破目前的疫苗防线。（参与记者：冯玉婧、杨士龙、张墨成）

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