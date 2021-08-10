新华社雅典8月10日电（记者于帅帅）持续多日的希腊山火10日仍在继续肆虐，截至目前已造成两人死亡、数十人受伤。

当地一所医院9日证实，希腊中部地区一名志愿参与灭火的推土机司机因伤在该院救治无效死亡。此前，在雅典北部山区志愿参与灭火的一名当地居民因头部被坠落电线杆击中受伤，经抢救无效死亡。

目前希腊第二大岛埃维亚岛北部的火情仍较为严峻，数千名居民和游客紧急撤离，乘渡船转移至安全地点。这场山火从3日开始，逐渐失控，蔓延至埃维亚岛多个地区，烧毁大片森林和大量房屋，迫使数十座村庄疏散居民。

希腊总理米佐塔基斯9日晚发表电视讲话说，政府的当务之急是救助生命，过去几天政府在全国141个村庄进行了63次有组织撤离。他还宣布将从国家预算中拨出5亿欧元，用以支持受火情影响的阿提卡大区和埃维亚岛的灾民。

受连日极端高温天气影响，希腊全国出现多起火情。希腊政府已启动欧盟民事保护机制寻求支援，并获多国响应。

希腊夏季多发山林火灾，2018年7月雅典附近发生森林火灾，导致102人死亡。

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