新华社北京8月10日电（国际观察）阿富汗战局骤变 美国进退两难

新华社记者史先涛

阿富汗塔利班9日宣布攻占北部萨曼甘省首府艾巴克市。这是其4天内宣布攻占的第6个省会城市。

分析人士指出，阿富汗战局近来骤变，令不负责任地匆忙从阿撤军的美国政府遭到各方批评。对此，美国一方面继续甩锅，称应由阿安全部队承担起保卫国家的任务，另一方面表示在条件允许时将继续对阿政府军提供支持。目前来看，美国撤军后能采取的行动有限，在对阿政策上面临两难局面。

塔利班攻城略地

阿富汗塔利班6日宣布攻占首个省会城市——西南部尼姆鲁兹省首府扎兰季市，此后连续攻城略地，7日宣布攻占北部朱兹詹省首府希比尔甘市，8日宣布攻占北部塔哈尔省首府塔卢坎市、昆都士省首府昆都士市和萨尔普勒省首府萨尔普勒市。与此同时，塔利班还在北部巴尔赫省、南部赫尔曼德省和坎大哈省、西部赫拉特省和法拉省加强攻势，力图攻占这些省的首府。

面对塔利班凶猛攻势，阿富汗总统加尼9日召集各派别领导人举行会议，决定加强动员各地民兵武装，加大对其装备支持力度，以联手对抗塔利班。

喀布尔商贩阿萨杜拉在接受新华社采访时说，是美国的仓促撤军导致了阿富汗安全形势急剧恶化。“战争毁掉了普通人的生活。我的生意受到很大影响，快没法养家糊口了。”

分析人士认为，阿富汗未来有可能出现“叙利亚模式”，即陷入反政府武装与政府军长期对峙的状态。

中国现代国际关系研究院南亚所副所长王世达说，过去十几年来，塔利班一直在农村地区，特别是靠近省会的农村地区拓展影响力。因此，过去三个月塔利班能迅速攻占大片农村地区，并以省会城市周边地区为跳板攻占这些城市。他认为，从交战情况看，阿政府军的作战能力和战斗意志都显得不足。有报道说，塔利班没有遭遇政府军太多抵抗就拿下了一些城市。

对于未来阿富汗局势，王世达认为，阿政府军在城市地区长期经营，特别是首都喀布尔等地，虽然塔利班进攻势头猛烈，但这并不意味着塔利班能够在短期内推翻阿富汗政府。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪认为，塔利班大批中级指挥官在近期战斗中阵亡，新补充的一些指挥官“不太听号令”，因此塔利班可能会暂缓攻势以解决内部问题，阿政府军短期内被击垮的可能性不大。未来，阿富汗局势有可能进入“叙利亚模式”。

美国进退两难

美国五角大楼发言人约翰·柯比9日在记者会上表示，阿国内安全局势目前未向正确方向发展，阿政府军在作战能力上要优于塔利班，阿政府应发挥其政治和军事领导力。他说，美军会根据其权限在“可行的地点和时机”为阿政府军提供空袭等支持，但同时承认美军目前在阿富汗可使用的军力要少于撤军开始前。

对于美军的匆忙撤离，美国国内也有不少批评声音。美国陆军退役上将、前北约欧洲盟军最高司令韦斯利·克拉克对媒体表示，塔利班近日攻占数个省会城市是美方误判和失败的后果。

美国智库威尔逊中心阿富汗问题专家迈克尔·库格尔曼指出，鉴于美国在阿军事任务将于8月31日结束，若在此之后美军停止对塔利班的空袭，将打击阿政府军士气；若美军继续实施相关军事行动，则意味着美国实际上仍在延续阿富汗战争。

加尼日前表示，阿富汗局势过去3个月面临意想不到的变化，这是国际部队突然决定撤军造成的。他曾警告过美国，其撤军会产生“后果”。

英国《金融时报》网站７月底曾刊文指出，在阿富汗，美国已经出局。对阿富汗来说，美国撤军的后果可能是悲剧性的，而对美国乃至更广泛的世界而言也是危险的。（参与记者：刘品然）

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