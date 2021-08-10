中新社北京8月9日电 (李纯 张晨翼 薄雯雯)“美国的抗疫是全球第一，我认为这是个贻笑大方的结论，更重要的是，这样的结论对不起人类的历史和真实的现状。”谈及为何发布智库研究报告以还原美国抗击疫情的真实状况，中国人民大学重阳金融研究院执行院长、中美人文交流研究中心执行主任王文9日在北京如是指出。

《“美国第一”？！——美国抗疫真相》研究报告当天在北京发布。《报告》以严谨的研究、真实的数据、客观的立场，驳斥美媒关于“美国抗疫全球第一”排名的荒谬。

数据显示，截至8月9日15时40分许，美国累计报告新冠肺炎确诊病例超过3650万例，死亡逾63万例。《报告》表示，7月30日，全美新冠肺炎单日新增病例数超过10万例。数字背后是美国国内政治斗争，尤其是党派斗争将疫情高度政治化，让“原本不必死去”的美国人民失去了生命。

《报告》指出，美国的新冠肺炎疫情因党争而被过度政治化，反映在疫情控制上，表现为美国政府在疫情防控、政策措施、溯源调查等多方面反科学、反常识。这也是美国成为“抗疫失败国”的直接原因。

《报告》援引康奈尔大学一项研究表示，到2020年5月26日，在英语媒体中关于新冠病毒的假消息中，约38%的报道提到了特朗普，“美国总统特朗普可能是新冠肺炎假消息的最大推手”。这些言论不仅极大误导美国民众，低估疫情风险，不少民众还因轻信其荒谬言论而受到严重伤害。

《报告》还指出，客观事实已表明，过去的一年半，美国是当之无愧的八个全球“第一”，即全球第一的抗疫失败国、政治甩锅国、疫情扩散国、政治撕裂国、货币滥发国、疫期动荡国、虚假信息国、溯源恐怖主义国。

该《报告》由中国人民大学重阳金融研究院、太和智库、海国图智研究院联合发布。这是目前全世界第一份关于美国抗疫真相的智库研究报告，以回顾、复盘美国抗疫进程。

“目前时间点，理论上讲，智库应该更多地往未来看，”王文指出，“但是现在美国的新任政府并没有反思上一届政府的过失，反而仍然在不停地推卸责任，不停地混淆视听，不停地误导世界公众的视野。”

王文指出，在这个时候，中国智库被迫讲出了心声，用严谨的论证和来源于美国公众、美国社会、美国研究报告的客观数据，还原美国抗疫的真相，呈现给世界、公众一个真实的美国抗疫历史。

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