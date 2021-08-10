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假装住火星 NASA招募志愿者

2021年08月10日15:30 | 来源：新华网
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　　如果人类定居火星，会遇到哪些问题？为寻求答案，美国国家航空航天局正招募志愿者，在地球模拟火星环境中居住一年。

　　据《今日美国报》网站8日报道，这项招募计划的报名8月6日开始，9月17日结束。美国国家航空航天局将从报名者中筛选4名志愿者，要求他们在一个模拟火星环境的住处生活一年。这个名为“火星沙丘阿尔法”的住处位于休斯敦约翰逊航天中心内，利用3D打印技术建造，面积约158平方米，包括卧室、厨房、浴室、健身房和种植区域。

　　应征者需为30岁至55岁的美国公民或永久居民，身体健康，英语流利，取得理工科硕士学位，或有至少1000小时飞行记录。入选志愿者在此生活期间将模拟火星探索任务，包括太空行走、栽培植物、处理设备故障等。模拟火星生活期间，志愿者将以即食太空食品为食，与外界联系有限。根据目前计划，住处没有窗户。

　　美国国家航空航天局相关项目主要研究人员格蕾丝·道格拉斯说，希望通过这个项目了解人类在火星定居点的行为表现。为解决人类在火星表面生活遇到的复杂问题，需要测试各种解决方案，模拟项目对此非常关键。

　　美国国家航空航天局计划分三期开展模拟项目，第一期4名志愿者定于2022年秋季入住“火星沙丘阿尔法”，参与项目期间有报酬。项目另外两期将先后于2024年和2025年开展。（袁原）（新华社专特稿）

 

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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