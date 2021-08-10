中国驻巴基斯坦大使馆供图

人民网伊斯兰堡8月10日电 （记者程是颉）8月9日，驻巴基斯坦大使农融拜会巴基斯坦总统阿尔维，就中巴关系、两国抗疫合作、中巴经济走廊建设及国际地区合作等交换意见。

阿尔维首先请农大使转达对习近平主席的诚挚问候，表示在习主席领导下，中国在应对新冠肺炎疫情和经济社会发展方面取得重要成就，巴方对此高度赞赏。巴方感谢中方对巴抗疫支持，坚决反对将新冠病毒溯源政治化。

巴方强烈谴责达苏恐怖袭击事件，向中方遇难者家属表示深切哀悼和慰问，表示巴方坚定维护中国在巴项目、人员和机构安全。当前国际地区形势深刻演变，巴方愿同中方密切沟通合作，维护共同利益和公平正义。

阿尔维说，中巴经济走廊建设为巴发展提供宝贵机遇，巴方希进一步加强在瓜达尔港、产业和信息技术领域合作，实现贸易和数字联通，并衷心希望在教育、卫生等社会民生领域学习中方的发展经验。

农融向阿尔维转达习近平主席的亲切问候和良好祝愿，赞赏阿高度重视和坚定支持中巴友好，中方始终将巴作为对外抗疫合作尤其是疫苗合作的优先方向，将继续加大对巴疫苗支持，赞赏巴方在病毒溯源问题上采取客观公正立场。

农融说，中巴是全天候战略合作伙伴，中方愿同巴方密切治国理政经验交流，以中国的新发展为巴方提供新机遇，助力实现“新巴基斯坦”愿景。

农融强调，中巴将共同打造加强版的反恐安全合作框架，相信中巴伙伴关系历经达苏恐袭事件的考验将更加牢固。中方愿同巴方落实好两国领导人达成的重要共识，推动中巴经济走廊高质量发展。加强在国际地区问题上的沟通协调，共同维护地区和平稳定。

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