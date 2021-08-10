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美国国会民主党公布3.5万亿美元预算框架草案

2021年08月10日14:31 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿8月9日电（记者高攀 许缘）美国国会民主党议员9日公布规模达3.5万亿美元的2022财年（2021年10月1日至2022年9月30日）预算框架草案，拟加大对教育、医保、气候变化等方面的投资，为中产阶级减税，对富人和大企业加税，但不包括提高联邦政府债务上限相关内容。

　　美国国会参议院多数党（民主党）领袖舒默和参议院预算委员会主席桑德斯当天公布了这份预算框架草案，主要内容包括在工薪家庭、老年人、环境等方面投入1.8万亿美元，为年收入低于40万美元的家庭减税，确保富人和大企业公平纳税，以及降低处方药价格，但具体政策细节尚不明确。

　　舒默表示，这项立法的核心是在21世纪重振美国中产阶级，为数千万美国家庭提供帮助，让教育、医保、育儿和住房更负担得起。参议院各下属委员会将按照预算框架起草相关立法文本，并于9月15日提交参议院审议。

　　桑德斯表示，由于民主党控制参议院，他们将利用所谓的预算调节程序通过这项预算立法，而不必争取共和党参议员支持。

　　不过，以西弗吉尼亚州联邦参议员乔·曼钦为代表的民主党温和派反对继续大幅扩张预算赤字，这项预算的立法前景仍存在诸多不确定性。

　　此外，上述预算框架草案并不包括提高联邦政府债务上限的内容，这意味着民主党必须争取共和党议员支持才能解决债务上限问题。

　　美国财政部长耶伦当天发表声明说，近年来国会都是通过常规立法程序和广泛跨党派的支持解决债务上限问题，当前国会也应通过跨党派合作来提高债务上限或暂停其生效，这是两党议员共同的责任。

　　债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度。美国国会预算办公室日前警告，如果国会不通过新的立法提高债务上限或暂停其生效，美国很可能在10月或11月面临政府债务违约风险。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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