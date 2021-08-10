新华社平壤8月10日电（记者江亚平 洪可润）据朝中社10日报道，朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正当天发表谈话，谴责美国和韩国举行联合军演，并敦促驻扎在韩国的美军撤出韩国。

金与正说，这次军演“是美国企图用实力扼杀我们国家和对朝敌视政策的最集中表现，也是威胁我国人民安全并进一步恶化朝鲜半岛局势的自取灭亡的行为，绝不会受到欢迎，而且必将付出代价”。

她说，在当前国际社会非常关注朝鲜半岛形势发展的敏感时期，美国一味强制推行侵略战争演习，就是破坏地区和平与稳定的罪魁祸首，美国政府所说的“外交接触”和“不设前提条件的对话”只不过是意在掩饰其侵略本色的伪善而已。

金与正在谈话中敦促美国撤走部署在韩国的驻军和武器装备，说“只要美军驻扎在韩国，使朝鲜半岛局势定期恶化的祸根就绝不会消除”。

她表示，当前半岛的局势再次证明，“朝鲜不断发展国家防卫力量是千真万确的正当措施”。为此，“我们将进一步快速加强彻底粉碎美国变本加厉的军事威胁的绝对遏制力，特别是能迅速应付任何反朝军事行动的国家防卫力量和最强的先发制人打击能力”。

据朝中社报道，韩美10日开始启动为期4天的“危机管理参谋训练”，并将于16日至26日举行“联合指挥所演习”。

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