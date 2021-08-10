新华社雅典8月10日电 专访：中国共产党是中国奇迹背后的坚韧力量——访希腊前总理帕潘德里欧

新华社记者于帅帅

希腊前总理帕潘德里欧日前在雅典接受新华社记者采访时说，中国共产党团结带领中国人民取得令世界瞩目的成就，是中国奇迹背后的坚韧力量。

帕潘德里欧近年来多次到访中国，亲眼见证了中国经济的发展和民众生活的改善。“中国共产党能够发现长期问题并有针对性地解决问题，这一点对于中国的成长很重要，也给我留下了深刻印象。”

访问期间，帕潘德里欧去过中国的不少大学和高中，并与青年学生进行交流。他认为，中国年轻人渴求知识、发展自我和报效国家的强大精神力量，对外部世界及其变化的好奇，希望与其他国家沟通交流等特点令他感触颇深，“这对中国来说是非常积极的信号”。

帕潘德里欧说，中国共产党带领中国直面无数挑战，并通过实施改革等措施战胜挑战。中国取得脱贫攻坚战的全面胜利，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，这不仅是中国取得的巨大成就，对世界来说也是一大壮举。

帕潘德里欧说：“坚持以人民为中心能够实实在在促进社会发展，这是我们应该从中国学习的经验。”政党制定政策时需要将民众考虑在内，并尽可能让民众参与决策。“政党肩负着巨大的责任，首先要代表自己的人民，之后还要从人类本身出发，合作应对我们面临的困难与挑战。”他说。

帕潘德里欧表示，中国共产党成立100周年是中国非常重要的历史事件。中国共产党改变了中国，中国正在并将继续在加强多边体系建设方面发挥重要作用。

近年来，中国与希腊在经济、贸易、旅游以及文化领域的合作不断扩大。帕潘德里欧认为，两国应继续落实各领域现有倡议，同时开拓新的合作机会。

“两国在健康领域有许多古老传统可以互学互鉴，希腊在药草学和健康生活方式上有自己的传统，地中海饮食是人类最健康的饮食之一，我们也可以从中国传统中学到很多。”他说。

“希腊和中国同为文明古国，不仅有许多值得互学的东西，也有许多可以贡献给世界的东西。”帕潘德里欧说。

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