新华社瓦莱塔8月10日电 专访：期望开展更多务实合作 反对将病毒溯源政治化——访马耳他外长巴尔托洛

新华社记者陈文仙

马耳他外交部长埃瓦里斯特·巴尔托洛日前接受新华社记者专访时说，随着马中关系的不断深入，两国未来有望开展更多务实合作。他同时表示，坚决反对将新冠病毒溯源政治化。

巴尔托洛7月下旬对中国进行了访问。在他看来，这次访问十分积极且富有成效。他感谢中国在基础设施等领域给予马耳他的重要帮助，并期待以明年两国建交50周年为契机，开展更多有利于双方的项目，其中包括清洁能源、旅游、卫生、教育和人文交流等领域合作。

他说，互联互通至关重要，“中国与其他国家交往不会依据国家大小，而是基于尊重和承诺”。

在谈到新冠病毒溯源问题时，巴尔托洛说：“我们的敌人是新冠病毒，而不是彼此。我们要弄明白疫情为什么会发生以及如何发生，但这一切都应该基于证据。我们不应该借公共卫生来玩弄政治。”

巴尔托洛表示，全球面临着疫苗接种严重不均的挑战。“我们正处在一个非常困难的阶段，而且随着病毒的变异，这个阶段比我们预想的还要长。这是一场公共卫生危机，只有世界各国普遍安全，本国才能安全。”

巴尔托洛说，气候变化、新冠疫情、移民、网络安全等全球性问题只能通过各国共同努力来解决。“没有一个国家能够独善其身，或者独自解决这些问题，找到合作的方式非常重要。”

巴尔托洛赞赏中国为推动全球合作所做的努力，感谢中国在抗击新冠疫情方面为包括马耳他在内的许多国家提供大力帮助。

在谈到欧中经贸关系时，巴尔托洛表示，中国是欧盟重要的贸易伙伴。欧中需看到可以彼此合作的地方，对于意见不一致的地方，则需寻求解决分歧的方法。

巴尔托洛说，对抗是最糟糕的事情。“把中国视为敌人，是毫无道理的。我们不用在每件事上都要意见一致，但这也绝不意味着对抗，我们必须要找到解决分歧的方法。毕竟，我们都生活在同一个世界。”

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