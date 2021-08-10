近日，墨西哥调查记者亚历克斯·鲁宾斯坦发表文章指出，所谓“新冠病毒‘武汉实验室泄漏论’源于美国右翼分子，并被用作攻击中国的手段”，文章还指出美国德特里克堡的种种疑点。鲁宾斯坦日前在接受总台记者的专访时表示，如果世界上有国家会做出让病毒泄漏的事情，那么这个国家就是美国。

鲁宾斯坦说，他不认为病毒是从实验室泄漏的，但如果确定病毒是从实验室泄漏的，那么他肯定，是从美国德特里克堡实验室泄漏出来的。

调查记者 亚历克斯·鲁宾斯坦 （Alex Rubinstein）： 假如说我必须要选一个实验室，假设已经能够100%确认新冠病毒是实验室泄漏的，那我会认为新冠病毒是从美国德特里克堡实验室泄漏出来的。德特里克堡实验室曾经是美国生化武器研究的中心，如果说世界上有这么一个国家会故意把这样凶猛的病毒泄漏到世界上，我会毫不怀疑地说，这个国家是美国。

鲁宾斯坦说，德特里克堡实验室本就劣迹斑斑，而且最为可疑的是该机构在2019年下半年应该发生了泄漏事故，引发了疫情。

调查记者 亚历克斯·鲁宾斯坦 （Alex Rubinstein）： 距离德特里克堡实验室不到1小时车程的一处退休居民区，当地媒体曾报道过神秘的传染病，当时传染病造成了人员死亡直到现在我们也不清楚到底是什么病因。之后也是几乎在同一时期，大约是2019年8月德特里克堡实验室就被关闭了，当时公布的原因是“出于安全考虑”才关闭实验室。

鲁宾斯坦说，美国媒体鼓噪武汉实验室泄漏病毒的论调，根本不提德特里克堡，很多美国民众甚至都没有听过德特里克堡，这显然是故意为之。

调查记者 亚历克斯·鲁宾斯坦：事实上在美国所有人都听过武汉的名字，但是没有人听过德特里克堡，那是因为美国的媒体故意为之，它们的报道根本不独立。我始终认为，如果我们真的从科学的角度去谈论病毒的来源，那么我们必须要考虑所有的可能性。

美操纵媒体编谎言 试图维持其霸权

亚历克斯·鲁宾斯坦是墨西哥一名独立调查记者，曾在华盛顿工作过两年，也为今日俄罗斯工作过。近日还曾收到一家美国媒体的合作邀约，但在发表文章质疑、批评所谓“武汉实验室泄漏新冠病毒”的论调后，他收到了这家美国媒体解除合作关系的通知。鲁宾斯坦指出，显然自己的文章戳中了美国某些势力的痛点。

调查记者 亚历克斯·鲁宾斯坦：我认为我的文章真正触及某些人的痛点， 是因为我点出了美国的情报机构是散播所谓“中国实验室泄漏病毒”论调的幕后操盘手，并且通过媒体把这种论调散播给普通民众。

对于一些美国媒体散播相关不实论调，鲁宾斯坦直言，美国主流媒体根本没有其宣称的所谓独立性，它们在一些势力的操纵下，编造各种谎言，对民众进行洗脑式灌输，背后有其不可告人的政治目的。

调查记者 亚历克斯·鲁宾斯坦 （Alex Rubinstein）： 美国的主流媒体宣传自己是独立的媒体，其实它们不是，其实这些媒体背后都有超级富豪当大老板，这些人都跟美国政府在世界各地很多事务上有勾连，比如美国媒体会使用“集中营”或者 “种族灭绝”等字眼，让美国民众产生这样的一种联想，认为中国在搞集中营进行种族灭绝，但这根本不是事实。正是因为有这样洗脑式的媒体报道灌输给美国民众一种概念，那就是因为中国如此“邪恶” ，所以可以跟中国进行任何形式的冲突。事实上我认为再过几年甚至会有很多美国人认为，因为中国做了如此邪恶的事情，我愿意跟中国开战，但是这一切都是一场谎言，就像所有自二战以来美国所挑起的每一场战争都是基于美国的谎言。

鲁宾斯坦说，美国一系列针对中国的举动，就是试图维持其霸权地位，不能容忍其他国家在国际事务上有发言权。

调查记者 亚历克斯·鲁宾斯坦：美国只想一家独大。美国认为世界上只能美国一家独大，而且美国特别惧怕世界多极化的局面出现，惧怕包括俄罗斯、 中国在内的国家在国际事务上有发言权，美国不接受这样的局面出现，那会毁了美国的计划，美国想要自己一家掌握全世界经济的命脉，想要其他国家都俯首听命，他们只想要其他国家政府由听美国话的人来执掌。所以美国会用钱来干预操纵其他国家的选举，美国还会资助反对派的行动，资助极端主义团体，任何为自己国民站出来说话的政府美国都会试图去推翻。

马尔代夫媒体人刊文：转嫁责任 美国将新冠病毒溯源政治化

“马尔代夫新闻网”资深编辑哈姆丹·沙基尔8日在该媒体发表题为《新冠肺炎疫情：揭露美国将新冠病毒溯源问题政治化的真相》的文章，指出 美国将新冠病毒溯源问题政治化，是试图歪曲事实，将责任转嫁给中国。

文章指出，新冠肺炎疫情全球大流行以来，美国政府一直试图将新冠病毒的溯源问题政治化，并声称中国是所谓“病毒的源头”。在美国政府这样不道德的论调下，美国国内的反亚裔情绪高涨，针对亚裔的仇恨犯罪攀升。

文章指出，如果抛开病毒溯源政治化的企图，从公正的角度看待病毒溯源问题，那么有很多可靠的消息指出，新冠病毒的出现远远早于中国武汉首次报告的病例。路透社2020年6月26日刊登的文章称，西班牙病毒学家在2019年3月收集的废水中就检测出新冠病毒，这比武汉报告的第一例病例要早9个月。此外，路透社的另一篇文章指出，意大利国家癌症研究所在2019年9月采取的血液样本中就检测出新冠病毒呈阳性，这也要比中国报告的第一例病例要早3个月。类似这样的报道还有不少。

而且有证据显示，美国国内的病例也远比美国官方声称的新冠疫情在美国暴发的时间要早得多。文章称，2020年12月1日，美国红十字会发表了一篇科学报告，指出该组织在2019年12月13日至2020年1月17日期间收集到的美国人血液样本中检测出新冠病毒抗体。这意味着新冠病毒早在2019年12月13日之前就存在于美国。

文章进一步提出了几个问题，如果中国是新冠病毒的源头，为什么人口众多的中国只有少量的病例？如果美国不是新冠病毒的源头，为什么美国的病例数量如此庞大？难道真的是美国的医疗系统不堪一击吗？美国是否有可能将原本属于自己的责任嫁祸给别人？文章称，美国在病毒研究领域的历史可谓劣迹斑斑，臭名昭著的“塔斯基吉梅毒实验”就是美国政府打着为非洲裔美国人提供免费医疗服务的幌子，向数百名非洲裔美国人注射梅毒病毒的恶性事件，而美国政府却在这样的一起事件中逃脱了责任。

文章表示，目前来看，美国在新冠病毒溯源问题上的政治化和偏离科学事实，实际上就是企图通过不道德的炒作，将其未能保护本国人民的生命和控制一种可能起源于本国境内的病毒的责任推卸给别人。

(责编：杨光宇、胡永秋)