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俄罗斯专家批评美国将新冠病毒溯源问题政治化

2021年08月10日12:48 | 来源：央视新闻客户端
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近日，俄罗斯外交智库机构、俄国际事务理事会网站上发表名为《美国与新冠病毒溯源：一个伪议程》的文章，批评美国将新冠病毒溯源问题政治化。

文章作者、俄国际事务理事会主任科尔图诺夫是俄罗斯著名国际问题专家。他在文章中写道，当前美国宣称的中国应对新冠病毒传播负责的言论完全是谎言。文章指出，新冠病毒暴露出美国卫生体系的一系列基本问题，包括各州政府间缺乏协调、社会群体在疫情期间的不安全感、很大一部分人对政府的信任度持续降低、医疗服务费用高昂等。文章认为，在此背景下拜登政府不应在国外寻找替罪羊，而应专注于解决这些问题。对中国的疯狂攻击无助于解决这些系统性问题，相反认真和和平地研究疫情期间中国国家公共卫生系统方面的经验可能会有所帮助。

科尔图诺夫注意到，美国在抗击疫情方面的失败使外界对美国继续扮演全球领导者的角色产生了怀疑，尽管美国媒体在其全球防疫排行榜中将美国列为世界第一，但这样的评级只能让人发出讽刺性的微笑。文章说，美国政府试图通过信息战打击中国以实现政治目标的企图不会得逞，此举无论是对美国还是对世界其他地区都百害而无一利。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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