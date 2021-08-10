新华社华盛顿8月9日电（记者刘品然）美国国防部9日说，美军在条件允许时将继续对阿富汗政府军提供支持。

五角大楼发言人约翰·柯比当天在记者会上表示，美军会根据其权限在“可行的地点和时机”对阿政府军提供空袭等支持，但他承认美军目前在阿富汗可使用的军力要少于撤军开始前，他还拒绝推测美军在8月31日后是否还将有权限继续在阿境内对塔利班实施空袭。

柯比说，阿国内安全局势目前未向正确方向发展，他表示阿政府军在作战能力上要优于塔利班，强调阿方应发挥其政治和军事领导力。

另据五角大楼当天发布的声明，美防长奥斯汀与巴基斯坦陆军参谋长卡马尔·贾韦德·巴杰瓦通话讨论了阿富汗局势与地区安全稳定等问题。

自美国军队5月1日开始撤离阿富汗以来，塔利班已宣布攻占6个阿富汗省会城市，美军近期对塔利班多次实施空袭以支持阿政府军。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。

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