人民网约翰内斯堡8月9日电 （记者王磊）近日，由南非基础教育部主导，委托中国文化和国际教育交流中心试点开展的南非中学教师培养项目启动仪式在线举行。

中国驻南非大使馆教育参赞李旭东、南非基础教育部总司长呼伯特、南非高等教育和培训部副总司长祖基勒，南非教育培训署署长塞西、南非教育培训署主席邓肯、南非职业学院校长委员会主席萨内勒、中国文化和国际教育交流中心主任陆志雷博士、中国文化和国际教育交流中心孔子课堂中方院长戴文红教授及南非各职业大学校长、学生代表、家长代表等近百人参加了当天的启动仪式。

为帮助南非改善公立学校教师素质，借鉴和参考中国在基础教育领域的成功经验，在南非教育培训署的支持下，南非基础教育部联合南非高等教育和培训部委托中国文化和国际教育交流中心，试点开展南非中学教师的培养项目。

据悉，该项目将委托6所中国大学为南非公立中学培养100名具有本科学历的数学、物理、化学、计算机、自动化/人工智能/编程专业教师，以满足南非公立中学对高水平、有经验教师的迫切需求，提高南非中学在相关领域的教学能力，为学生下一步就学、就业提供坚实的知识基础。

温州大学校长赵敏、广西民族大学副校长崔晓麟、南京信息工程大学国际学院院长马廷淮、绵阳师范学院副校长费文晓、南京工业职业大学国际学院院长赵秋等也作为嘉宾参加了启动仪式。他们在发言时纷纷对该项目的实施表示期待，对项目成功满怀信心。

李旭东表示，中国教育部及中国驻南非大使馆将尽力为学生的学习提供帮助。祖基勒表示，希望学生能尽可能多学习到中国的经验和知识，为南非基础教育提高提供帮助。

赵敏对本校的教学能力充满信心，相信南非学生一定能在温州大学得到提高，并希望与南非教育界加强合作。塞西表示试点项目如果成功，将在南非大规模地开展教师培养项目。陆志雷则表示未来将提高赞助比例，为更多南非学生提供学习机会。

据悉，南非此次共有50所职业学院以及基础教育部和各省教育厅协助参与了学生的选拔工作。教学工作将从9月第二周开始，先采用在线教学模式。外国留学生前往中国后，所有南非学生将在学习的最后一年与中国教师一起工作，参加教学活动，增加教学经验。

(责编：张信凤、常红)