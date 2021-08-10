美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯8日说，美国因感染新冠病毒住院的儿童人数达到疫情暴发以来最高，家长应督促孩子戴口罩。

柯林斯当天参加美国广播公司《本周》节目时说，美国目前有1450名儿童因感染新冠病毒住院，为疫情暴发以来最多。他从多名儿科医生处了解到，在最新这波疫情中，“住院儿童不但多，而且症状严重”，令人担忧。

由于新冠变异病毒德尔塔毒株传播，美国疫情近来反弹严重。美国疾病控制和预防中心数据显示，7月底以来，全美日均新增感染病例超过10万例，与半年前水平相当。美国新学年开学在即，疫情反弹给校园防疫带来挑战。

柯林斯呼吁在学校推行戴口罩，确保学生以及教职员工都戴口罩。他警告，不这样做的话病毒将传播得更广泛，继而可能导致学校暴发疫情，学生又要回到远程学习模式。

在美国多地新冠疫情加重的背景下，美国第二大教师工会、美国教师联合会主席兰迪·温加滕改变先前立场，不再支持教师自主选择是否接种新冠疫苗，认为应该强制接种。

温加滕当天说，“情况变了”，自己“出于个人良知”认为应该支持强制接种疫苗。

她说：“德尔塔变异株令人担忧，疫苗是应对新冠病毒最重要的途径。”

温加滕说，美国教师联合会下属的90%教职员工已接种新冠疫苗。

美国尚未批准给未满12岁人群接种新冠疫苗。美国国家过敏症与传染病研究所所长安东尼·福奇本月8日驳斥孩子不易感染新冠病毒的说法。他说，儿童医院的情况显示，“相当多”儿童感染新冠病毒而且病情严重。

福奇认为，在孩子们周围“筑起屏障”，让他们周围包括教师和学校工作人员在内的所有人接种疫苗、无论是否接种疫苗都戴口罩，是防止儿童感染病毒的最佳途径。（欧飒））（新华社专特稿）

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