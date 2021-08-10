澳大利亚媒体9日发布的民意调查结果显示，总理斯科特·莫里森的支持率创新冠疫情暴发以来最低纪录，原因包括民众对政府“封城”举措以及疫苗接种进度愈发沮丧。

《澳大利亚人报》委托新闻民意调查公司所作的民调发现，莫里森的支持率下跌至47%，是他领导的政府去年年初被批应对林火不力以来的最低水平。

这项民调显示，如果在莫里森领导的自由党-国家党执政联盟和反对党工党之间“二选一”，47%的民众选择前者，后者支持率为53%。这意味着，如果现在举行联邦议会选举，执政联盟将败选。

莫里森政府因新冠疫苗推广缓慢而挨批。据路透社9日报道，澳大利亚仅22%的16岁以上人口完成全程接种。在批评者看来，由于疫苗接种慢，全国大部分地区陷入“封城、解封”的循环，以遏制传染性强的变异新冠病毒德尔塔毒株蔓延。

最新民调显示，民众对莫里森应对疫情表现的认可率为48%。去年4月第一波疫情高峰期时，这一比例高达85%。

澳最大两座城市悉尼和墨尔本眼下仍处于“封城”状态，第三大城市布里斯班所属的昆士兰州8日结束“居家令”。

据路透社报道，自去年疫情暴发以来，得益于迅速封锁、严格边境防控和积极追踪密切接触者，澳大利亚的疫情数字一直比较低，迄今累计确诊病例3.62万例，死亡病例900多例。（林淑婷）【新华社微特稿】

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