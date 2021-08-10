人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

澳大利亚总理支持率跌至疫情期间新低

2021年08月10日09:00 | 来源：新华网
小字号

　　澳大利亚媒体9日发布的民意调查结果显示，总理斯科特·莫里森的支持率创新冠疫情暴发以来最低纪录，原因包括民众对政府“封城”举措以及疫苗接种进度愈发沮丧。

　　《澳大利亚人报》委托新闻民意调查公司所作的民调发现，莫里森的支持率下跌至47%，是他领导的政府去年年初被批应对林火不力以来的最低水平。

　　这项民调显示，如果在莫里森领导的自由党-国家党执政联盟和反对党工党之间“二选一”，47%的民众选择前者，后者支持率为53%。这意味着，如果现在举行联邦议会选举，执政联盟将败选。

　　莫里森政府因新冠疫苗推广缓慢而挨批。据路透社9日报道，澳大利亚仅22%的16岁以上人口完成全程接种。在批评者看来，由于疫苗接种慢，全国大部分地区陷入“封城、解封”的循环，以遏制传染性强的变异新冠病毒德尔塔毒株蔓延。

　　最新民调显示，民众对莫里森应对疫情表现的认可率为48%。去年4月第一波疫情高峰期时，这一比例高达85%。

　　澳最大两座城市悉尼和墨尔本眼下仍处于“封城”状态，第三大城市布里斯班所属的昆士兰州8日结束“居家令”。

　　据路透社报道，自去年疫情暴发以来，得益于迅速封锁、严格边境防控和积极追踪密切接触者，澳大利亚的疫情数字一直比较低，迄今累计确诊病例3.62万例，死亡病例900多例。（林淑婷）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部