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阿富汗危机加剧 拜登坚持按计划撤军

2021年08月10日09:00 | 来源：新华网
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　　美国总统拜登8日听取阿富汗局势最新汇报，坚持按照计划于8月底前从阿富汗完成撤军。

　　《纽约时报》当天援引多名消息人士的话报道，拜登及其顾问团队无意改变撤军计划，而美国军方会向阿富汗政府提供必要支持。

　　报道说，美国军方领导层当天讨论了阿富汗局势，但除了规模有限的空袭，不打算向阿富汗政府军提供其他支援。美军过去3周用无人驾驶飞机和AC-130型武装飞机袭击对人口稠密地区、外国使馆和阿富汗政府建筑构成威胁的塔利班军事设施。

　　拜登4月宣布美军5月1日开始撤离阿富汗，9月11日前完全撤出。他7月初说，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。

　　阿富汗总统阿什拉夫·加尼本月2日批评美国等外国军队“突然”决定撤军，导致阿富汗安全局势迅速恶化。

　　随着美军及北大西洋公约组织驻阿富汗军队陆续撤出，塔利班发动猛烈攻势，控制阿富汗大片地区，并围攻省会城市。塔利班6日宣布攻占西南部尼姆鲁兹省首府扎兰季市，7日宣布攻占北部朱兹詹省首府希比尔甘市，8日宣布攻占北部昆都士省首府昆都士市、萨尔普勒省首府萨尔普勒市和塔哈尔省首府塔卢坎市。

　　美方在公开场合称相信阿富汗政府军能抵挡塔利班攻势。白宫发言人珍·普萨基6日说，拜登依然认为从阿富汗撤军是“正确”决定，且阿富汗政府军在“训练和装备水平以及人数上胜过”塔利班。

　　虽然白宫表达对阿富汗政府军战力有信心，美国驻阿富汗大使馆7日仍然敦促美国公民“立即”撤离阿富汗。

　　美军多架B-52型战略轰炸机7日在希比尔甘市空袭塔利班武装。阿富汗国防部说，“超过200名”武装人员死亡。塔利班8日警告美方“不要干涉”阿富汗局势。

　　美国前国防部长利昂·帕内塔告诉媒体，即便美军向阿富汗政府军提供空中支持，他估计局势也不会出现重大转变，“最多是某种程度的僵局”。

　　美国前驻阿富汗大使瑞安·克罗克告诉美国广播公司：“更有可能出现的结果是一场持久的内战，而不是塔利班迅速控制全国。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘叶婷)

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