尽管掌握充足到富余的疫苗，美国近来连续几天单日新增确诊病例都超过10万例，6日报告的新增病例超过12万例，刷新美国半年来最高纪录；高传染性变异病毒德尔塔毒株迅速蔓延，更多儿童和青年感染，以至于一些地区的儿童医院病床告急……

美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯接受美国媒体采访时承认：这场抗疫战，美国可谓“失败”。

【抗疫“失败”的代价】

在美国广播公司8日播出的《本周》节目中，柯林斯坦言：“我们真的本来不该落到现在这种地步。从这个角度来看，我们确实做得失败。”

柯林斯认为，美国没能遏制德尔塔毒株蔓延而导致疫情大规模反弹，问题主要出在“争取让所有人都接种疫苗”的工作不够“有效”。

法新社报道，虽然对德尔塔毒株的恐惧推动美国疫苗接种步伐，但仍有数以百万计的民众，尤其是在政治保守派占上风地区的居民，对打疫苗持怀疑态度。

“现在，我们正付出惨痛代价。”柯林斯说。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇也发出警告：一旦扛不住这波德尔塔毒株攻势，新冠病毒新变种流行几率会增加，而后者“可能比德尔塔更棘手”。

福奇8日在美国全国广播公司电视节目《与新闻界对话》中说，他希望在8月底以前，美国食品和药物管理局能正式批准国内在用的几款新冠疫苗。这些疫苗现阶段获得的是紧急使用授权。

【打疫苗、戴口罩遭政治化】

尽管公共卫生专家一再敦促政府和民众加快疫苗接种，在保守派政治势力的“怂恿”下，部分民众对以“口罩令”为主的防疫措施的抵制却在加强。

柯林斯警告，由于药管局还未批准新冠疫苗适用于12岁以下儿童，秋季开学后，数百万儿童将重回课堂，如果不要求他们戴口罩，病毒将“传播更广”，“可能导致校园内暴发疫情，孩子们又得回到远程教学模式，我们要避免这一情况”。

美国疾病控制和预防中心8日在社交媒体上提醒公众：无症状的儿童感染者也有传播病毒的可能性，“两岁以上儿童在教室等室内公共场所应该戴口罩”。美国教育部长米格尔·卡多纳当天也在电视节目中提出同样建议，并呼吁“教育界领袖要起带头作用”。

然而，部分政客却在“拉后腿”。保守派共和党人大本营之一佛罗里达州是美国这一波疫情的“震中”，7日报告新增确诊病例将近2.4万例，刷新疫情暴发以来该州最高纪录，但疫苗接种率落后于不少州。共和党籍州长罗恩·德桑蒂斯近日下令，禁止州内学校出台强制学生在课堂戴口罩的措施。

这一行政令引发极大争议，部分学区管理层表示准备抗命。不过，仍有部分家长支持德桑蒂斯。

不少医护人员也对部分民众坚持不打疫苗的现象感到“崩溃”。美国商业内幕网站报道，在佛州南部，一些抗疫一线医生“耗费宝贵时间和那些坚信不打疫苗是正确选择的病患争辩”，辩到“气恼乃至愤怒”的地步；也有些人病倒后才请求接种疫苗，“最惨的是那些进了重症监护室的人，但显然已经太迟了”。

佛州南部的医师保罗·施瓦茨还发现，有些人对新冠疫情的严重性始终不以为然。他的一位朋友认定自己“感染新冠的几率相对小，死于新冠的几率极小”。

施瓦茨这样回应对方：“这叫孤注一掷。如果这一局赌输了，你可能会死。”

身为国家高级卫生官员，柯林斯认为美国国内关于疫苗和口罩的争论已被政治化，对现状也深觉“心累”。“（打疫苗或戴口罩）不是政治宣言，也没有侵犯自由，而是能救命的医学手段。”

美国佛州心血管病专家史蒂夫·凯塞尔说，关于疫苗的各种阴谋论广泛流传，阻碍了佛州推广防疫措施，他斥之为“迷信”。“如果我们还坚持迷信思想，我们还在靠水蛭和巫医给人治病。”（沈敏）（新华社专特稿）

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