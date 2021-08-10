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俄罗斯恢复直飞埃及红海度假胜地航班

2021年08月10日08:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗8月9日电 （记者李凉）据报道，一架由埃及航空公司运营的载有300名俄罗斯游客的空客A330于当日抵达埃及红海赫尔格达国际机场，这是俄罗斯在6年之后重启该航线的首架航班。

埃及驻俄罗斯大使伊哈布·纳斯尔日前表示，根据埃及与俄罗斯相关复航协议，莫斯科与红海度假地沙姆沙伊赫和赫尔格达之间每周将有20班直飞航班，两国航空公司各执飞10班。

埃及民航局表示，卫生部门已完成为旅游部门和机场工作人员接种疫苗，埃及机场已获得国际机场理事会颁发的安全旅行健康认证证书。俄罗斯赴红海度假胜地的游客需提供已接种两剂俄“卫星V”新冠疫苗的证明，未接种疫苗的游客须在旅行前72小时内进行新冠病毒阴性的核酸（PCR）检测，或在抵达时进行PCR检测。

2015年10月31日，俄罗斯一架空客A321民航客机从沙姆沙伊赫飞往圣彼得堡，客机起飞后不久在埃及西奈半岛坠毁，机上224名乘客和机组人员全部罹难，其中大部分乘客都是俄罗斯游客。空难发生后，俄罗斯暂停了飞往埃及的所有航班。

2018年4月，俄罗斯恢复了飞往埃及开罗国际机场的航班。今年4月，俄罗斯与埃及原则上达成全面复航协议。

旅游业是埃及的支柱产业，俄罗斯游客约占埃及外国游客的三分之一。据埃及旅游部统计数据，2014 年，来埃及的俄罗斯游客超过 310 万，占当年所有游客的 33%，但自 2015 年坠机事件以来，来自俄罗斯的游客降至平均每年约10万人。 

(责编：张信凤、常红)

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