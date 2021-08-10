新华社喀布尔8月9日电 阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德9日在社交媒体上说，塔利班已攻占北部萨曼甘省首府艾巴克市。

截至目前，阿富汗政府没有回应塔利班这一表态。

阿富汗黎明电视台援引萨曼甘省议员阿卜达莱拉·穆罕默迪的话说，阿富汗政府军在没有跟塔利班战斗的情况下，撤离了艾巴克市。

自美国军队5月1日开始撤离阿富汗以来，这已是塔利班宣布攻占的第6个省会城市。

9日，塔利班宣布攻占了阿北部塔哈尔省首府塔卢坎市、昆都士省首府昆都士市和萨尔普勒省首府萨尔普勒市，6日和7日分别宣布攻占西南部尼姆鲁兹省首府扎兰季市和北部朱兹詹省首府希比尔甘市。

面对塔利班的凶猛攻势，阿富汗总统加尼9日召集各派别领导人举行会议。阿富汗总统府表示，会议决定加强动员各地民兵武装，加大对其装备配备力度，支持各地民兵武装抗击塔利班。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。

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