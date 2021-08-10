新华社开罗8月9日电（记者李碧念）一架由俄罗斯首都莫斯科飞往埃及红海海滨城市胡尔加达的客机9日上午抵达。这是时隔近6年后首批俄罗斯游客乘直航航班抵达胡尔加达，标志着俄罗斯和埃及全面恢复直航。

这架客机载有300名俄罗斯游客，由埃及航空公司执飞。埃及官方《金字塔报》报道说，埃及旅游和文物部部长助理拉米娅·卡迈勒当天前往机场迎接俄罗斯游客。

埃及航空公司首席执行官阿姆尔·阿布-恩尼介绍说，埃及另一个海滨城市沙姆沙伊赫10日也将迎来首架俄罗斯直航航班。除莫斯科至埃及首都开罗每日一班的直航航线外，莫斯科至胡尔加达和沙姆沙伊赫的直航航线未来将分别达到每周4班和每周3班，均由埃及航空公司执飞。

俄罗斯是埃及最重要的游客来源国之一。2015年10月31日，俄罗斯科加雷姆航空公司一架从沙姆沙伊赫飞往俄罗斯圣彼得堡的客机起飞后不久发生爆炸，坠毁在埃及西奈半岛，机上224人全部遇难。极端组织“伊斯兰国”事后宣布实施了袭击。

空难发生后，俄罗斯一度叫停往返埃及的航线，直至2018年4月才恢复两国首都莫斯科与开罗之间的直航。今年4月，埃及与俄罗斯达成全面复航协议，俄罗斯同意陆续恢复所有飞往埃及的航线，包括飞往沙姆沙伊赫和胡尔加达的直航航线。

(责编：崔越、刘叶婷)