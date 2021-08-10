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伊朗敦促美国放弃对伊施压政策

2021年08月10日08:24 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰8月9日电（记者王守宝　高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德9日说，美国应放弃美前总统特朗普执政时期的对伊施压政策。

　　哈提卜扎德当天在例行记者会上表示，特朗普政府实施的对伊极限施压政策已经失败，美国需要认清现实并改变这一做法，否则将无助于有关恢复履行伊朗核问题全面协议的相关谈判。美国应取消对伊朗的制裁，伊朗不会接受任何不符合伊核协议的内容。

　　哈提卜扎德表示，伊朗正在组建新内阁，但不会放弃在维也纳举行的恢复履约谈判。伊朗新任总统莱希明确表示，伊朗欢迎任何有关取消对伊制裁的谈判。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。今年4月6日，伊核协议相关方开始在维也纳举行会谈，讨论美伊恢复履约问题。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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