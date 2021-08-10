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赞比亚总统表示中企承建的航站楼是赞中友好的象征

2021年08月10日08:23 | 来源：新华网
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　　这是8月9日在赞比亚首都卢萨卡拍摄的肯尼思·卡翁达国际机场新航站楼内景。新华社记者 赵宇鹏 摄

　　新华社卢萨卡8月9日电（记者赵宇鹏）赞比亚总统埃德加·伦古9日表示，中资企业承建的肯尼思·卡翁达国际机场新航站楼是赞中两国友好关系的象征。

　　中国江西国际经济技术合作有限公司（江西国际）承建的肯尼思·卡翁达国际机场新航站楼移交仪式当天在赞首都卢萨卡举行，伦古和中国驻赞比亚大使李杰等出席。

　　这是8月9日在赞比亚首都卢萨卡拍摄的肯尼思·卡翁达国际机场新航站楼外景。新华社记者 赵宇鹏 摄

　　伦古在致辞时感谢中国政府和企业帮助赞比亚建设世界级的航站楼，认为新航站楼是赞中两国友好关系的象征，将成为赞比亚的国家名片。他表示，赞比亚力争成为非洲的航空枢纽，新航站楼的启用是该国航空史上的一个重要里程碑。

　　李杰表示，该航站楼是中赞两国携手务实合作、分享发展成果的又一力证。承建项目的江西国际充分发挥中企的资金、管理和技术优势，将中国标准和中国质量体现在项目建设中。

　　据介绍，该项目由中国进出口银行提供优惠贷款，于2015年4月开工建设，新航站楼的总建筑面积约3.5万平方米。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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