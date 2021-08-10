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国际回声

2021年08月10日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　北京冬奥会筹办进展令人满意，在场馆建设、奥运遗产及民众参与等各方面均进展顺利。国际奥委会坚守《奥林匹克宪章》，反对将奥林匹克运动政治化，愿同中方继续密切合作，全力支持中方如期举办北京冬奥会、冬残奥会。北京冬奥会将带动3亿人参与冰雪运动，对于全球冬季运动的发展将具有里程碑意义，将成为冰雪运动乃至世界体育发展的伟大机遇。相信北京冬奥会、冬残奥会将向世界展现抗击新冠肺炎疫情的榜样力量，推动世界冰雪运动发展，为奥林匹克运动发展作出重要贡献。

　　——国际奥委会主席托马斯·巴赫

　　在北京2008年残奥会所经历的正是我们期望通过残奥会带给世界的东西，那就是改变世界对于残疾人的看法。2022年的北京将改变冬残奥会的面貌，我对此充满信心。

　　——国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯

　　非常高兴看到冰壶运动在中国的发展，不仅是竞技层面，更在大众参与层面。冰壶是一项适合所有人参与的运动，无论年龄大小、技能高低。我们非常期待2022年的冬奥会，北京将成为全世界的焦点，我们会努力抓住每4年一次的冬奥盛会机会，推广冰壶运动。

　　——世界冰壶联合会主席凯特·凯斯尼斯

　　北京冬奥会毫无疑问会为加强各国合作作出贡献。2022年，期待全世界运动员来到北京冬奥会。虽然他们都有各自不同的语言，但我想，他们都会把体育作为通用的语言。北京冬奥会将是一届成功的奥运会。中国率先控制住疫情，经济迅速复苏，是世界经济复苏和发展的“火车头”，这为冬奥盛会召开创造了必要的有利条件。

　　——上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫

　　（综合本报记者和新华社记者报道）  


　　《 人民日报 》（ 2021年08月10日 18 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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