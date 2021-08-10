2021年1月21日，在内蒙古自治区呼和浩特市的公园冰场里，小朋友在进行冰球训练。

影像中国

2018年2月，在芬兰沃卡蒂奥林匹克训练中心，中国和芬兰残疾人运动员一起参加比赛。

芬兰沃卡蒂奥林匹克训练中心供图

2021年6月16日，哈萨克斯坦滑雪运动员在位于休钦斯克的国家滑雪中心进行集训，积极备战北京冬奥会。

新华社发

连接张家口市区与崇礼城区及冬奥核心区的重要干线公路高架桥正在建设中。

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随着2022年北京冬奥会脚步的临近，在“绿色、共享、开放、廉洁”办奥理念的引领下，冬奥筹办工作全面稳步推进，一项项承诺正在成为现实。国际体育界人士对北京冬奥会的举办充满期待，认为中国与奥林匹克运动的再次“握手”，不仅会带来一场精彩纷呈的体育盛会，也将有力推动中国和世界冰雪运动向前发展

意大利奥委会主席乔瓦尼·马拉戈

“冬奥会和冬季奥林匹克运动对世界而言格外重要”

本报记者 叶 琦 孔 歌

北京冬奥会的筹备工作已进入冲刺阶段。日前，意大利奥委会主席、国际奥委会委员乔瓦尼·马拉戈在接受采访时表示，北京冬奥会的举办将促进中国冬季体育运动事业蓬勃发展，意中两国在这一领域拥有巨大的合作潜力。

“北京将成为世界上首个举办夏季奥运会和冬季奥运会的‘双奥之城’，这具有重要意义。”在马拉戈看来，2008年北京奥运会的成功经历，让人们对中国办好2022年北京冬奥会充满期待。

“举办冬奥会有助于让更多的中国民众参与到冬季运动中来，让他们熟悉并喜欢上花样滑冰、高山滑雪、冬季两项等冰雪运动，这是中国举办冬奥会最根本、最朴素的目标。”马拉戈谈道，中国政府对于举办冬奥会有着明确的规划和坚定的执行力，届时一定将再次展现出卓越的赛事承办能力。

“意大利在北京冬奥会上的目标是超越上一届冬奥会的3枚金牌。要实现这一目标并不容易，但是我们一直在努力，一切都按照计划推进，我对前景非常乐观。”马拉戈介绍，意大利奥委会与意大利冬季运动联合会、冰上运动联合会等正在积极合作备战北京冬奥会，“现在距北京冬奥会开幕不足半年时间，运动员们为了在北京取得优异成绩，已经开始了紧张刻苦的训练，挥汗如雨”。

作为2022年北京冬奥会的接棒者，意大利的米兰和科尔蒂纳丹佩佐将举办2026年冬奥会。“米兰—科尔蒂纳丹佩佐冬奥组委和北京冬奥组委日前刚刚举行了一次关于冬奥会旗交接仪式的视频会议，双方的沟通清晰顺畅。”马拉戈指出，意中两国开展冬季运动合作前景广阔，可以实现优势共享，并充分挖掘在备奥办奥以及冬季运动交流方面的巨大合作潜力。

马拉戈强调，意中两国有着传统友谊，我们与中国同事之间合作密切。意大利拥有悠久的冰雪运动传统，境内的阿尔卑斯山脉，尤其是多洛米蒂山为人们提供了天然的冬季运动场地，许多意大利人自幼就开始学习滑雪、滑冰。意中两国在冬季项目的技术训练、教练员培养等方面具备合作意愿和潜力，这种交流与合作将促进中国冰雪运动发展以及提高运动员的竞技水平。除了办好奥运赛事，马拉戈也期待意中双方能够在更广泛领域加强合作，让奥运热潮从北京冬奥会一直延续到米兰—科尔蒂纳丹佩佐冬奥会。

中意双方在多领域的交流合作有助于让两国人民加深了解。马拉戈表示，意中两国签署了“一带一路”合作谅解备忘录，2022年意中将启动“文化旅游年”，这将为两国体育领域合作带来重要机遇。

作为国际奥委会委员，马拉戈认为奥林匹克运动应该是远离政治、超越不同国家政治考量的存在。“将奥运会政治化的企图，有悖于《奥林匹克宪章》精神。奥运会不应成为政治工具。”马拉戈表示将坚定支持中国举办冬奥会，反对将体育运动政治化。

“祝福2022年北京冬奥会！后疫情时代，冬奥会和冬季奥林匹克运动对世界而言格外重要。”马拉戈向北京冬奥会表达了真挚的祝愿。

芬兰沃卡蒂奥林匹克训练中心首席执行官维科·哈洛宁

“中国有能力办好一届开放、安全的冬奥会”

本报记者 张矜若

“北京冬奥会筹备有条不紊。在全球新冠肺炎疫情蔓延背景下，中国的表现是世界各国应对疫情的标杆。”芬兰沃卡蒂奥林匹克训练中心首席执行官维科·哈洛宁在接受本报记者采访时表示，中国政府为应对疫情，对境内风险地区进行严格防控，采取各种举措保障中国人民能够尽快重返正常生活。“我相信中国有能力办好一届开放、安全的冬奥会。”

哈洛宁曾在2008年作为观察员团队成员参加北京夏季奥运会，这段经历让他至今难忘。“非凡、卓越！我从来没见到哪个国家能够以如此坚定的努力来克服困难，举办如此成功的奥运赛事。当年参加比赛的芬兰运动员经常说那是他们参加过的最完美的体育赛事之一。”在他看来，北京成功举办夏季奥运会，为北京冬奥会积累了宝贵的经验，相信2022年北京冬奥会将不只是运动员的舞台，也将是全球热爱体育运动的人们的盛宴。

哈洛宁十分认同中国“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念。他特别强调，建立一个可持续发展的绿色世界，是全人类最重要的议题之一。“体育运动和奥运会应该作出表率，以环保的方式为人们提供可以进行自由活动的空间。中国完美地做到了这一点。”

在采访中，哈洛宁提到了他来北京参观冬奥场馆的经历。他看到首钢园随着北京冬奥组委的入驻改造成为集休闲和体育设施于一体的区域；水立方华丽变身“冰立方”；五棵松体育馆实现了冰篮转化，不仅能举办篮球赛还能举行冰球比赛……“这一切都体现出中国为实现‘绿色办奥’而合理利用资源的不懈努力，中国向世界展现了自己在环境保护领域的责任与担当。”

北京冬奥会也带动了中国人民的“冰雪热”。哈洛宁说：“我们芬兰人也有相似的经历。50多年前，我们积极推广冬季运动，提出了‘全民滑雪’的口号。每个参与滑雪活动的芬兰人只要滑够里程，就会获得一个可以缝在滑雪夹克上的布徽章。芬兰人为自己拥有更多徽章而感到自豪。”哈洛宁认为，中国提出的“带动3亿人参与冰雪运动”的愿景，让芬中双方的交流合作从冬奥会、冬残奥会向群众体育、体育产业等领域延伸。

近年来，中国和芬兰冬季运动项目合作更加紧密。2019年中芬冬季运动年期间，双方举办了60多项活动，为促进两国冬季运动产业的共同发展发挥了积极作用。哈洛宁说：“芬兰很珍视与中国合作的机会，举办芬中运动年对双方都很有意义。”

沃卡蒂奥林匹克训练中心位于芬兰中北部，每年吸引着众多来芬兰比赛和训练的中国冰雪运动员。哈洛宁对中国运动员的高素质表现印象深刻，见证了他们的进步与成长。“中国运动队组织完善，有着清晰的训练规划。”哈洛宁表示，中国多年来一直都在努力提高冬季项目成绩，尤其是在短道速滑、花样滑冰等项目上已经涌现了许多世界顶尖的运动员，相信在其他项目上取得突破也只是时间问题。他很荣幸沃卡蒂奥林匹克训练中心能够为中国运动员的进步提供帮助。

今年中国农历大年初一，平日喜欢自己动手做美食的哈洛宁开心地在社交媒体账号上晒了一张照片——4瓶产自中国的酱油。这是他从中国朋友那里收到的礼物。“这几年来，中国合作伙伴和运动员们向我介绍了很多中国传统民俗，让我对中国文化产生了兴趣。相信北京冬奥会的举办将为世界了解中国提供宝贵机遇，也相信芬中两国在体育领域的互信与合作会一直延续下去。”

北京冬奥组委对外联络部外籍项目专家艾璐

“中国冰雪运动将实现蓬勃发展”

本报记者 陈尚文 任皓宇

“中国的冰雪运动发展迅速，民众参与热情高涨，发展空间巨大。”2022年北京冬奥组委对外联络部外籍项目专家艾璐在接受本报记者采访时表示：“期待2022年北京冬奥会将是一次成功的盛会。”

艾璐对北京有着特殊的情结。1998年高中毕业后，计划在大学学习中文专业的艾璐，为了提前体验中国生活，在老北京胡同住了1个月。这段经历让艾璐爱上了这座城市和这里的人们，也坚定了她学好中文的决心。2006年硕士毕业，艾璐再次来到北京，在北京夏季奥运会筹办过程中担任法语翻译，从此开启了她与奥运的缘分。之后，艾璐返回法国参与巴黎夏季奥运会申办工作。2018年，她回到北京，加入北京冬奥组委对外联络部，负责与欧洲国家和地区奥委会的联络对接。

从运动员赛前注册到参赛期间的住宿、交通安排等，艾璐和她的中国同事们每天需要汇总处理大量信息。“考虑到时差问题，我们下午与欧洲各国奥委会举行线上会议，上午对接北京冬奥组委各部门，及时处理问题、交换意见，形成了紧密有序的良性互动机制。”艾璐表示，面对新冠肺炎疫情挑战，通过“云交流”的方式，目前欧洲各国奥委会对北京冬奥会的筹办进程和细节等均有了全面了解，并给予很多积极反馈，表达了对2022年北京冬奥会的期待。

“北京冬奥会一定会成功！”这是艾璐最喜欢听到的反馈。在她看来，北京冬奥组委的机构机制、人才队伍，高水平高质量的基础设施建设，为推动冬奥会筹办工作稳步开展提供了切实保障。

艾璐与记者分享了她的几点观察——北京冬奥组委已设立26个工作部门、延庆和张家口两个赛区运行中心，各部门分工明确、各司其职，如齿轮一般密切协作；“我身边的很多同事都有北京夏季奥运会和其他重大国际体育赛事的组织筹备经验，他们所表现出的专业化、国际化水平令人印象深刻。与此同时，中国积极聘用外国专家参与北京冬奥组委工作，所秉持的开放办奥理念令人赞叹”；“为加强北京冬奥会三大赛区的互联互通，中国启动重点配套交通基建工程，有效提高冬奥会的交通便利性”。以2019年底开通运营的京张高铁为例，北京至张家口运行时间由过去的3个多小时缩短至1小时左右……

艾璐表示，北京多座“双奥场馆”的建设改造是一大特色，如五棵松体育馆改造后可承接冰球项目赛事、国家游泳中心“水立方”变身“冰立方”以举办冬奥会冰壶比赛。一系列场馆相继完成改造、验收，具备冬夏项目场地双向转换能力。“北京冬奥会场馆的改造再利用充分融入绿色理念，体现了可持续性。”

“北京改变了我的人生轨迹，不仅见证了我结缘奥运后的成长，也成就了我的幸福家庭。”在北京丰台区的一家便民雪场，艾璐向记者介绍了她的五口之家。2008年北京奥运会期间，她与法国前跆拳道国家队运动员帕斯卡·让蒂尔相识、相爱，他们共有3个孩子，其中最小的艾利就出生在北京。由于喜爱冰雪运动，他们几乎跑遍了北京的滑雪场，结交了很多朋友，也充分感受到中国民众高涨的冰雪运动热情。“我注意到，来这些滑雪场的冰雪爱好者，很多都是初学者。越来越多的人参与冰雪运动，展现出中国冰雪运动巨大的发展空间。”

在艾璐看来，奥运会的生命和魅力在于，一方面为专业运动员创造竞技性体育平台，另一方面是激发普通民众参与体育运动的热情，培养少年儿童的兴趣爱好。“随着北京冬奥会的举办，中国冰雪运动将实现蓬勃发展！”艾璐说：“世界各国冰雪运动员都对北京冬奥会充满期待，让我们一起相约北京！”

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 18 版）

(责编：郝江震、刘叶婷)