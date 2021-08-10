本报驻意大利记者 叶 琦

近日，北马其顿、阿尔巴尼亚和塞尔维亚三国在北马其顿首都斯科普里签署谅解备忘录，宣布自2023年1月1日起，三国将相互开放边界，建立单一市场，实行零关税，货物和人员可自由流动。“希望通过提高三国间的经济合作水平，实现民众生活水平不断提高的目标。”塞尔维亚总统武契奇表示，这是一个历史性时刻。

相较于欧洲其他地区，西巴尔干地区发展速度较慢，区域一体化程度也处于较低水平。2019年10月，在塞尔维亚举行的西巴尔干地区会议上，北马其顿、阿尔巴尼亚和塞尔维亚三国领导人签署宣言，决定加强区域合作，扩大吸引外资，促进区域经济一体化，改善人民生活并推动加入欧盟的进程。

“三个西巴尔干国家试图建立一个小型的‘统一经济区’，以一个集团而非单独国家的状态同欧盟进行联系。”阿尔巴尼亚前创新和信息技术部长格奇·波洛表示，如果西巴尔干国家能够开展合作并建立统一市场，就能吸引更多的外资进入该地区。

除了经济和劳动力市场的合作，此次签署的谅解备忘录还涉及减灾合作。三国不仅将在灾害预防领域密切合作，还将在地震、风暴、火灾和其他灾害期间提供协调互助。

北马其顿总理扎埃夫认为，西巴尔干国家之间存在巨大合作潜力。“合作倡议是完全开放的，每个国家都可以根据自身利益选择参与倡议的任何一部分。”

欧盟委员会发言人皮索内罗表示，欧盟积极支持西巴尔干三国领导人对区域合作的倡议和承诺，将通过经济和投资计划加大对西巴尔干地区的投资。

（本报罗马8月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 15 版）

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