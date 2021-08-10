本报驻美国记者 吴乐珺

美国商务部近日公布的数据显示，剔除波动较大的食品和能源价格后，6月份核心个人消费支出价格指数同比上涨3.5%，创近20年来最大同比涨幅。国际货币基金组织（IMF）警告美国通胀风险存在很大不确定性，呼吁各国央行未雨绸缪，采取预防行动。

核心个人消费支出价格指数是美联储密切关注的通胀指标。分析认为，随着经济逐渐复苏，此轮美国通胀激增的主要原因是政府大规模经济刺激政策推动了消费需求增长，供应紧张导致价格上涨。在最近一次议息会议结束后，美联储主席鲍威尔再次重申，将延续去年3月至今将基准利率降至接近零的水平，每月购买至少1200亿美元的美国国债和抵押债券，以此为经济提供额外的刺激，直到在实现低失业率和稳定通胀的目标方面看到“实质性的进一步进展”。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，在“恶化的双轨复苏”趋势日益加剧的情况下，不断攀升的通胀风险是全球经济面临的重要风险之一，美国的情况尤其突出。当前，美国各地陆续取消与疫情相关的限制措施，推动交通、旅游等服务支出增长，加剧了通胀压力，同时也反映出美国经济存在的供应链中断、劳动力供需不平衡等结构性问题。

不少业界人士都表达了对通胀持续上涨的担忧。美前财长劳伦斯·萨默斯警告说，大规模的刺激措施可能引发“一代人未曾见过的通胀压力”。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，目前美国的高通胀不是暂时的，美联储应该尽快采取行动。

IMF总裁格奥尔基耶娃认为，物价持续上涨可能使美国提前收紧货币政策，导致全球金融环境急剧紧缩，使新兴市场和发展中经济体出现大量资本外流，对有大量外部融资需求或债务水平较高的国家造成的负面影响尤甚。她建议，新兴市场国家应作好准备，应对潜在的外部融资环境收紧。

（本报华盛顿8月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 15 版）

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