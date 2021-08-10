本报驻比利时记者 任 彦

欧盟委员会日前发表声明称，欧盟将对社交网络巨头脸书收购美国初创企业卡斯特默公司展开深入调查，以评估该交易是否违反欧盟公平竞争法规。

卡斯特默公司是一家客户关系管理软件供应商，为企业提供单一工具管理与客户之间的所有互动。去年底，脸书宣布收购这家成立6年的初创企业，以扩大脸书旗下即时通信应用软件的规模，加强其信息发送业务的盈利能力。

根据《欧盟并购条例》，欧盟有权对全球所有“具有欧盟影响”的并购行为进行审查。“具有欧盟影响”的并购行为是指一起并购行为中的所有企业在全球范围内的全年营业总额超过50亿欧元，相关企业中至少两家在欧盟范围内的全年营业额超过2.5亿欧元。

假如并购企业不具有上述特征，但同时符合下述4个条件，也可被视为“具有欧盟影响”的并购行为：所有有关企业在全球范围内的年营业总额超过25亿欧元；企业分别在3个欧盟成员国的年营业总额超过1亿欧元；至少两家企业分别在3个成员国的年营业额超过2500万欧元；至少两家企业在欧盟范围内的年营业额超过1亿欧元。

达到欧盟审查“门槛”的并购方必须向欧委会进行申报，低于该“门槛”者则不必申报。作为例外，《欧盟并购条例》还规定，若一并购行为“不具有欧盟影响”，但影响成员国之间的贸易，并对成员国之间竞争构成威胁时，那么相关成员国可以要求欧委会对相关并购行为进行审查。

“虽然这起并购案没有达到欧盟规定的营收审查上限，但欧委会接到奥地利的请求，希望对这笔交易进行评估。”欧委会在声明中称，比利时、保加利亚、法国、冰岛等国随后也加入该请求。今年5月，欧委会启动对脸书这一收购行为的初步调查。

初步调查侧重于脸书是否会滥用来自卡斯特默公司的消费者数据，使其在个性化广告中获得不公平的优势。但调查发现，脸书可能会阻止卡斯特默公司的竞争对手使用脸书的即时通信软件，或降低用户对这些渠道的访问权限。

“最近几年，欧盟成员国监管机构对商业巨头收购极具战略重要性的高新初创企业颇为关切。”荷兰蒂尔堡大学竞争法和经济学教授达米安·杰拉丁对本报记者说，因为这类收购可能消除潜在竞争对手，使自己在行业内抢占垄断地位。

“对于那些已在某些市场占据主导地位的公司可能存在问题的收购行为，欧委会有责任进行审查。”欧委会负责竞争事务的执行副主席韦斯塔格表示，“脸书在在线展示广告和即时通信渠道方面都处于领先地位。我们的调查旨在确保该交易不会损害企业或消费者权益，脸书获得的数据不会扭曲竞争。”

欧委会原将脸书收购卡斯特默公司的评估截止日期定为8月2日，现在已延长至12月22日。有分析认为，这笔交易很难获得欧盟批准，除非脸书改变其商业行为，或是出售重叠业务。

（本报布鲁塞尔8月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 15 版）

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