本报记者 王骁波 颜 欢

“我有幸参加了庆祝中国共产党成立100周年大会。齐聚北京天安门广场的各界代表合唱《没有共产党就没有新中国》等经典歌曲，气势恢宏，场面震撼，让我深深感受到中国共产党和中国人民之间的紧密联系和深厚感情。”阿根廷驻华大使古斯塔沃·萨宾诺·瓦卡·纳尔瓦哈（中文名牛望道）近日接受本报记者采访时表示。

牛望道对中国发展成就如数家珍，中国经济总量、高铁运营总里程、高速公路总长度等诸多数据熟记于心，言语中透露出对中国的喜爱。“我很喜欢中国文化，选择‘牛望道’作为自己的中文名字。能够在中国见证中国共产党建党百年的光辉时刻，是我莫大的荣幸。”

出任阿根廷驻华大使几个月来，牛望道走访了四川、新疆、青海、福建、广东等10多个省份。“每到一处，我都被当地的美食、文化和乐观热情的民众打动，惊叹于各地的快速发展。”在四川，牛望道参观了当地优势产业项目，走访了国际社区，参加了当地文化交流活动与国际合作座谈。“我亲身感受到当地的快速发展和人民生活的幸福快乐。”

“中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，这不仅兑现了对中国人民的承诺，也是对世界推进脱贫事业、实现和平发展作出的历史性贡献。中国的发展惠及各国人民。”牛望道说，作为世界第二大经济体和最大的发展中国家，中国提前10年完成了《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标，今年上半年实现国内生产总值同比增长12.7%，成就斐然。“阿根廷和其他国家都将继续从中国的发展中获益。”

疫情没有阻碍中拉合作的脚步，中拉高质量共建“一带一路”逆势而上，取得丰硕成果。牛望道曾参与编纂出版《新丝路下的中国、拉美和地缘政治》《为什么是中国？——观全面战略伙伴关系》等书籍，坚信阿中、拉中合作能为拉美国家发展提供巨大动能。在他看来，拉中经贸互补性强，中国已成为拉美许多国家重要贸易合作伙伴，中国的资金和技术能够帮助阿根廷等拉美国家弥补基建短板，拉中在科技等各领域深化合作也对两国乃至世界发展有着重要意义。

“近年来，科技合作成为阿中合作的新亮点，赋能两国高质量共建‘一带一路’。”牛望道说，习近平主席2014年对阿根廷进行国事访问，两国元首将两国关系提升为全面战略伙伴关系，这为两国合作提供了重要指引和巨大支持。2017年，中国首个海外深空测控站在阿根廷内乌肯省落成并投入使用；2020年，北斗三号全球卫星导航系统正式建成开通，阿根廷成为拉美地区首个和中国签署相关合作文件的国家。

牛望道认为，中国坚持多边主义，加大对外开放与合作力度，有助于让世界各国间的联系更加紧密。面对新冠肺炎疫情挑战，人类命运共同体理念的重要意义更加凸显。他表示，疫情防控期间，40多个载着急需医疗物资的航班从中国飞往阿根廷，对阿抗疫防疫起到了至关重要的作用。“目前，阿方正努力推动中国疫苗在阿根廷本土生产。我们衷心希望两国继续深化全面战略伙伴关系，不断增进两国乃至世界人民福祉。”

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 15 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)