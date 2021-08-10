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中企助力巴西医院节能改造

本报驻巴西记者  毕梦瀛
2021年08月10日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，由联合国经济和社会事务部组织实施的可持续发展优秀案例全球征集活动正式发布评选结果，巴西CPFL公司帮助当地医院进行节能改造的实践案例成功入选。

　　CPFL公司由中国国家电网有限公司投资控股。2019年，在巴西圣保罗州和南大河州政府的支持下，公司启动“CPFL在医院”项目，两年间投资1.5亿雷亚尔（1雷亚尔约合1.25元人民币），为约300家公立医院和慈善医院实施节能改造。

　　据悉，该项目的工作重点之一是为医院安装太阳能光伏设备。在圣保罗州巴雷图斯市，远远可见市癌症医院大楼楼顶排列着装机容量650千瓦的光伏组件。该医院负责人普拉塔说，新冠肺炎疫情形势严峻，导致医院的用电负荷急速增加，这也对医院所在城市的能源供给提出了更高要求。“光伏设备显著提高了抗疫一线医院的供电可靠性和稳定性。这是一个拯救生命的项目！”

　　除了帮助医院降低运营成本，项目还通过改善医疗卫生基础设施、加大清洁能源利用率和覆盖面，提高医疗服务质量，切实为当地社区发展做出贡献。

　　阿拉萨图巴是巴西圣保罗州一个人口不到20万的小城，当地的慈善医院长期为民众提供免费医疗保健服务。然而，医院设备年久失修，能耗过高。项目团队得知后，为其更新了已经使用20多年的制氧设备。新设备不仅能耗低，而且可靠性安全性更高——制氧能力从每小时27立方米提升至90立方米。“疫情防控期间，新制氧设备发挥了关键作用，缓解了我们因重症病人对氧气需求巨大而面临的氧气紧缺困境。”医院负责人席尔瓦说。

　　据悉，截至今年6月，CPFL公司已为131家医院安装9.31兆瓦太阳能光伏设备，更换约7.8万个LED灯；经过改造的医院每年可节省约60万雷亚尔的电费。

　　（本报里约热内卢电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年08月10日 03 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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