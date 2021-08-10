本报驻越南记者 杨 晔

“越南始终重视发展与中国的传统睦邻友好和全面战略合作伙伴关系，并将其视为越南对外政策的头等优先方向。越南共产党和中国共产党保持着经常性交流和沟通，这对越中关系发挥着重要的引领作用。”越南共产党中央委员、中央对外部部长黎怀忠日前在接受本报记者采访时表示。

黎怀忠曾担任越中双边合作指导委员会越方秘书长，多次到访中国，对中国经济社会发展成就印象深刻。他表示，和平、合作与发展是世界各国人民的共同愿望。面对诸多世界性挑战，需要各国勇于担当、共同努力。“中国不断扩大对外交往，国际地位显著提升，在地区和国际事务中的影响力和发挥的作用日益重要。越南乐见并支持中国的发展，希望中国为地区和世界的和平、稳定与繁荣作出更大贡献。”

黎怀忠对中国积极参与地区和国际多边合作机制，特别是为推动在联合国框架内的国际合作作出的重要贡献予以积极评价。“中国提出的共建‘一带一路’等倡议，有力促进了地区及世界经济增长，推动多边投资和贸易发展，缩小了国家之间的发展差距，越方对此表示欢迎。”

“越南和中国是山水相连的邻邦，都是由共产党领导的社会主义国家，都在推进社会主义建设事业，越中是全面战略合作伙伴。”黎怀忠认为，持续推动两党两国友好关系发展，对越中来说具有重要意义，也为各自国家发展营造良好外部环境。

不久前，黎怀忠出席了越南西北四省与中国云南省省委书记第一次会晤。在他看来，类似这样富有成效的两国边境省份交流机制，不仅为推动两党两国关系发展作出贡献，也有利于推动两国有关地方经济社会发展、促进边境地区和平稳定、为两国人民带来切实利益。

“越中两党老一辈革命家亲手缔造的‘同志加兄弟’传统友谊，是两党和两国人民的宝贵财富。”黎怀忠表示，中国共产党积累了宝贵的执政经验，尤其是习近平新时代中国特色社会主义思想，对越南具有借鉴意义。

党际交往是越中关系发展的“压舱石”。黎怀忠认为，政党是国际政治和国际关系中的重要力量，解决地区和世界面临的问题和挑战，政党肩负重要责任，发挥的作用不可或缺。黎怀忠期待越中两党加强经验交流，特别是在党建和治国理政方面，“这有助于增进了解，促进两党两国友谊，有利于各自社会主义建设事业。”他强调，要让两国人民尤其是两国年轻一代，更加深刻了解并珍视越中两党两国和两国人民之间的友谊，从而夯实双边关系的社会基础。

黎怀忠说，越南共产党热烈祝贺中国共产党在百年历史进程中取得的举世瞩目的成就，高度评价新中国成立70多年、改革开放40多年、特别是中共十八大以来取得的巨大发展。“相信中国人民在以习近平同志为核心的中共中央领导下，一定能把中国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。”

（本报河内8月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 03 版）

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