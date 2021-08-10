本报记者 杨 迅 王 芳

8月9日，《“美国第一”？！美国抗疫真相》研究报告（以下简称“报告”）发布。这是全球首份揭露美国抗疫真相的智库报告，用客观的事实得出结论，美国是当之无愧的全球第一抗疫失败国、全球第一政治甩锅国、全球第一疫情扩散国、全球第一政治撕裂国、全球第一货币滥发国、全球第一疫情动荡国、全球第一虚假信息国、全球第一溯源恐怖主义国。

报告由中国人民大学重阳金融研究院、太和智库、海国图智研究院联合研究并发布。出席发布会的中外人士表示，美国应正视自身问题，停止借疫情甩锅推责、扩散政治病毒的错误行径，真正以科学、理性和负责任的态度参与抗疫国际合作。

“美国仍然是问题的一部分，而不是解决方案的一部分”

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据，截至美国东部时间8月8日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊病例35757980例，死亡616816例。美国卫生部的数据显示，目前美国有约6.6万新冠肺炎患者住院治疗，这是自2月以来的最高数值。过去一周，美国日均新增确诊病例超过10万。美国疫情不断反弹，却有美国媒体在其发布的“全球抗疫排名”中，通过改变评价指标等，将美国排在了第一位。

真相究竟是怎样的？报告通过大量实例和数据，从“为党争不为生命”“反科学反常识”“制度失灵使疫情难控”“疫情加剧社会撕裂”“肆意破坏全球抗疫”等方面，还原了美国抗疫真实状况。中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文介绍说，一些媒体把美国抗疫评为“全球第一”，这无助于未来人们真实、客观地看待当下的世界历史。同时，报告也是对疫情的回溯，希望这有助于各国吸取美式抗疫教训，总结疫情防控经验，以便未来更好应对类似的公共卫生危机。

报告指出，美国国内的政治斗争——尤其是党派斗争将疫情高度政治化，在疫情防控、政策措施、溯源调查等多方面反科学反常识，是美国成为“抗疫失败国”的直接原因。海国图智研究院院长陈定定强调，美国抗疫失败的重要原因是制度失灵。美国联邦、州和地方政府矛盾重重，相互扯皮，“选择性的救治”让穷人基本上治不起病、老人看不上病。疫情期间，美国持续上升的失业率、犯罪率和种族问题进一步加剧了社会的分裂。

“报告让人震惊于美国人民所遭受的巨大人道主义灾难，更令人质疑美国抗疫失败背后的美式民主的有效性。”中国社会科学院美国所社会文化研究室副主任魏南枝表示，美式民主越来越被等同为两党之间的竞争性选举。两党面临的政治压力不是尽可能有效防控疫情和挽救生命，而是利用疫情获得选民的支持。设法避责，频频“甩锅”，将疫情作为妖魔化对手的工具等，成为竞争性选举政治的政党利益需要。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯表示，美国去年的总统选举凸显了国内巨大的政治分歧，至今一些州依然反对任何抗击病毒的严格措施。搞推卸责任的政治游戏，无助于美国战胜疫情。“不幸的是，美国仍然是问题的一部分，而不是解决方案的一部分。”

“重复溯源是反科学的，再次凸显了美国以自身利益为主导的霸权逻辑”

报告揭露，作为世界头号强国，美国放任病毒扩散，致使他国疫情严重恶化；推诿塞责，企图将世界卫生组织作为维护自身利益的工具，不合则弃；奉行“抗疫利己主义”“疫苗民族主义”，大量囤积疫苗；实施“溯源恐怖主义”，操弄全球舆论。

英国剑桥大学前高级研究员马丁·雅克指出，新冠肺炎疫情是自二战以来世界各国面临的最严峻治理考验。从美国应对疫情的过程可以看到，事实真相被抛弃，政治论战受到支持。美国政府发表种族主义言论，用“实验室泄漏论”进行无端指责，“新冠肺炎疫情被美国赋予了冷战零和思维和政治斗争色彩。”

太和智库秘书长宋晓枫认为，美国在自身病毒溯源问题上一直遮遮掩掩，对于美国疫情最早暴发时间、早期传播途径、德特里克堡生物实验室等国际社会关切的问题讳莫如深。同时，美国政客出于转嫁矛盾、甩锅中国的政治考量，宣扬“武汉实验室起源论”，做“有罪推定”，阻挠和误导国际社会的科学溯源工作。

伊朗驻华使馆二等秘书库利对记者表示，听完报告发布会，他对于美国抗疫真相有了更深入的了解。美国将病毒溯源政治化、污名化，试图向中国等国家甩锅，这是非常不负责任的做法，拖累了全球抗疫进程。库利强调：“中国政府及时有效控制疫情，向伊朗等发展中国家提供大量抗疫援助，在推动全球抗疫进程中发挥了十分重要的作用。”

“世卫专家组已经对‘病毒起源于实验室’论调给出了明确的否定结论，重复溯源是反科学的，再次凸显了美国以自身利益为主导的霸权逻辑。”魏南枝表示，各国应对的是全球公共卫生危机，美国应承担起对内、对外双重责任，促进全球抗疫合作。

“进一步开展团结合作，让世界尽快走出危机”

报告提出，新冠肺炎疫情是一场席卷全球的公共卫生危机，需要各国共同整合资源抗疫，帮助受疫情冲击最严重的弱势群体渡过难关。同时，美国有必要回应各种疑点，允许世界卫生组织的国际专家团队对美国境内相关生物实验室进行实地访问与调查，切实推动国际抗疫合作。

“传染病无国界，需要全人类团结一致、共同应对。”中国疾病预防控制中心卫生应急中心监测预警与风险评估室副主任涂文校表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，不断出现的变异病毒增加了全球疫情防控的不确定性。针对每一次突发公共卫生事件，客观回顾事件发展过程，总结经验，查改问题，才能避免重蹈覆辙，更好地保护人民生命安全和身体健康。

目前，中国已经并正在向100多个国家和地区捐赠新冠疫苗，向60多个国家出口疫苗，总量超过7.7亿剂，是对外提供疫苗最多的国家。威廉·琼斯表示，中国信守让疫苗成为全球公共产品的承诺，为推动国际疫苗合作作出重大贡献。“现在的努力方向应该是拯救人们的生命，并在全球范围内消灭病毒。各国必须共同努力，而不是相互对立，这样我们就能朝着人类卫生健康共同体的目标迈进。”

上海外国语大学国际关系与公共事务学院副研究员汤蓓表示，中国主张共创美好生活，积极推动构建人类卫生健康共同体。“希望各国共同努力，更新全球治理观念和路径，进一步开展团结合作，让世界尽快走出危机。”

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)