本报驻泰国记者 孙广勇

第五届东南亚中国图书巡回展日前在泰国曼谷拉开帷幕。近百家来自中国的出版社（集团）、6000余种优质中国图书将相继亮相泰国、马来西亚等东南亚国家。据组委会初步统计，截至7月21日，巡回展第一阶段已举办中外出版社线上一对一版权洽谈100余场，达成版权输出合作意向356项。巡回展将持续至今年年底。

建党百年主题图书受关注

今年是中国共产党成立100周年。本届巡回展特别设立“建党百年主题图书展区”“中国主题图书展区”，集中展出《习近平谈治国理政》《中国共产党简史》《为了人民的利益——中国共产党经济工作100年》《“一带一路”：合作共赢的中国方案》等出版物，展示中国共产党领导下中国取得的巨大成就，以及中国共产党为解决全人类问题提出的中国方案。

在曼谷展会会场，印有“以书为媒 共享未来”字样的宣传海报十分醒目。海报旁边，几排书架上摆满了中国书籍。工作人员热情地向各国出版界人士、民众及高校学生等展示相关主题读物。泰国读者素拉育说：“我们非常关注中国的发展变化，希望能更多了解这些变化的根本原因。我认真阅读了《习近平谈治国理政》，得到许多有益启示。”

泰国民主党秘书长、农业与合作社部部长查棱猜此前表示，泰国政府各部门注重研究和学习中国的发展经验。巴育总理在内阁会议上向内阁成员推荐《习近平谈治国理政》，要求各部门学习中国的发展经验，包括基础设施建设、公共卫生事业发展等，“从《习近平谈治国理政》中可以找到治理国家的成功经验”。

了解中国优质图书的窗口

此次巡回展受到中国与东南亚出版界高度关注。来自泰国、马来西亚等国的出版社踊跃报名，参与巡回展中国—泰国、中国—马来西亚系列版权交流对接会。

厦门外图集团有限公司总经理申显杨表示，中国的现代小说、科技生活类书籍、中国文化类书籍和主题图书在海外很受欢迎。海外出版界对中国道路、中国治理也表现出很大的兴趣，对这类主题出版物有强烈的引进意愿。

中方出版社有关中国发展故事、中国成功经验的优秀作品，如《经山海》《诗在远方——“闽宁经验”纪事》等受到泰方青睐。泰国种子出版社负责人表示，中国经济建设取得举世瞩目成就，关注中国发展的泰国读者越来越多。

有关抗击新冠肺炎疫情的儿童读物反响热烈。例如，“‘童心战疫’大眼睛暖心绘本”系列图书，从儿童阅读习惯出发，讲述暖心抗疫故事，传扬抗疫精神。泰国蜘蛛出版社总编辑潘吉达表示：“泰国疫情形势严峻，不少人居家隔离。引进这一系列童书有助于泰国小朋友正确认知新冠病毒，采取科学防疫措施。”

泰国出版商和书商协会主席蔡素妲表示，巡回展为泰国读者提供了解中国优质图书、中国传统文化的窗口，也为泰中出版界之间进行业务交流、版权交易和市场拓展提供了一个具有影响力的平台。希望有更多中国图书来到泰国和东南亚，促进图书出版业合作，加深民众间了解和友谊。

创新思路深化出版合作

中泰版权对接远程视频交流会是此次巡回展的重要活动。7月21日，中泰出版界人士通过远程视频会议，搭建线上版权洽谈交易平台。通过该平台，两国出版社进行了一对一、屏对屏的版权对接，就两国出版现状和版贸合作进行了深入探讨，推动“一地导播+海外落地+多方连线”的越洋办展模式发展。

鹭江出版社向泰方推荐了《山村中国——闽南乡村发展纪实》，这是一部长篇报告文学，介绍了闽南山乡的小康之路。泰国红山出版集团对这本书表现出很大兴趣，集团负责人表示：“泰国现今还有很多乡村没有摆脱贫困，相信这部作品能够给予我们经验借鉴。”

很多泰国出版商和书商通过远程视频会议与中方深入交流。泰国南美出版社职员坤煌表示，中国图书在泰国有着广泛的阅读群体，读者希望通过书籍了解快速发展的中国。此次巡回展既能看到实体样书展示，又能在线上与出版社进行交流，是很好的对接方式。出版社将引入更多中国图书来到泰国，加深两国人民相互了解。

（本报曼谷8月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 03 版）

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