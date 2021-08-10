□ 林子涵

近期，美国俨然把新冠病毒溯源问题当成了反华的新“招数”，为此忙得不亦乐乎，根本没时间理会国内科学家的疾呼与日益增长的本国民众感染和死亡病例。

8月2日，美国国会众议院外委会共和党首席成员麦考尔发布所谓“新冠病毒溯源报告”称，有“充分证据”表明新冠病毒于2019年9月前从武汉病毒研究所泄漏，该研究所在中美政府资助、美专家指导下，开展“病毒增益”研究。但时至今日，他也没有公布所谓“充分证据”。

一个毫无科学研究经验的美国政客，用极短时间就完成了一份压根拿不出证据的所谓“溯源报告”，试图以此推翻中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的科学结论。其速度之快，令无数辛勤从事病毒溯源研究的科学家咋舌。

反科学的政客登场还不是美国的最低下限。为了炒作“中国实验室泄漏论”，美国政府竟然让惯于栽赃的本国情报机构也披挂上阵。据路透社报道，今年4月，美国最高情报机构表示同意科学界的共识，即新冠病毒不是人造或基因改造的产物。这引起美国政府高层的不爽，旋即白宫命令美国情报机构，加快追查病毒源头，并在90天内交出报告。其矛头所指，已是再明显不过了。

新冠病毒溯源问题是严肃的科学问题，众多美国科学家多次呼吁，回归科学精神，由科学家承担新冠病毒溯源工作。美国宾夕法尼亚大学医学院病毒学专家魏斯日前撰文指出，“实验室泄漏论”缺乏证据，大多数科学家都相信新冠病毒源于自然界，由动物传染给人类。哥伦比亚大学微生物学和免疫学教授拉卡尼洛在接受媒体采访时表示，美国政府给病毒溯源问题抹上政治色彩，完全没有考虑科学。《柳叶刀》杂志官网日前发布包括美国科学家在内的24位国际知名医学专家联署声明，强调“科学，而非猜测，才是找到新冠病毒传播路径的关键”。

然而，美国政府对此充耳不闻，还针对科学家搞起自己十分擅长的噤声运动。著名病毒学家、世卫国际专家组成员达萨克因驳斥与新冠病毒有关的阴谋论，其负责的一家非营利组织被美国政府停止资助，还被前述那个共和党议员麦考尔威胁发众议院传票；美籍病毒学家拉斯姆森因公开反对“实验室泄漏”阴谋论，遭到网络暴力、骚扰和人身威胁；曾在武汉病毒研究所工作并以亲身经历驳斥“实验室泄漏论”的澳籍科学家安德森，频遭美国极端人士攻击，不得不报警求助。诺贝尔奖得主、澳籍免疫学家多尔蒂表示，科学家的言论只要与阴谋论的论调相矛盾，就会被美方冠以“极左”标签，甚至遭到诽谤。

美国政府忙于搞“溯源恐怖主义”，早已忘记其国内还有3550万确诊病例和61万多死亡病例，更不在乎这些数字还在快速攀升。由于缺乏对科学常识的尊重和对医学经验的重视，美国国内至今对防疫措施都未形成共识，疫苗接种工作进展缓慢。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇日前表示，目前美国约有9300万名有接种新冠疫苗资格的人尚未接种疫苗。随着变异病毒加速传播，这些人可能成为大规模“弱势群体”。

一边是热火朝天的溯源政治化运动，一边是一地鸡毛的国内抗疫工作，冰火两重天。美国政府的这波操作提醒世人：泯灭良知、草菅人命，才是“美式民主”的真面目。

有效抗疫，离不开对科学的尊重和对民众负责的良心。中国政府抗疫的决心和成就，国际社会有目共睹，连美西方媒体也不得不承认，国际科学界更是频频点赞。美国《华尔街日报》网站称，疫情发生后，中国卫生部门果断采取检疫隔离措施，对潜在病毒携带者进行数字化追踪和大规模检测，有效遏制了疫情。《柳叶刀》发表社论指出，中国强有力的公共卫生措施，成功避免了出现大量的感染和死亡病例，中国的抗疫经验值得各国学习。

美国政府丧失科学精神的政治操弄，早已失尽人心。8月2日，100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交《联合声明》，呼吁世卫组织客观公正地开展全球新冠病毒溯源研究，坚决反对将溯源问题政治化。

藐视科学的政治操弄，拯救不了深陷疫情旋涡的美利坚。

(责编：郝江震、岳弘彬)