本报记者 李嘉宝

6月14日，美国纽约，行人从一处墓地为新冠肺炎死者设立的纪念装置旁走过。

新华社记者 王 迎摄

自新冠肺炎疫情发生以来，美国疫情疑点重重，引发国际社会严重关切。然而，美国政府一边对本国疫情疑点三缄其口，一边在病毒溯源问题上大肆“甩锅”推责，胁迫世卫组织，打压发出理性声音的科学家。美国为什么心虚？又在算计什么？面对国际社会要求对美国展开溯源调查的强烈呼声，美国如果是清白的，不妨大大方方邀请世卫组织赴美调查。

疑点重重

最该作为溯源重点

疑点一：美国早期病例详细数据何时公布？

当地时间6月15日，美国国立卫生研究院公布，在美国多地采集的血液样本中检测到新冠病毒抗体，确认早在2019年12月新冠病毒就已在美本土至少5个州存在并传播。此外，佛罗里达州171名新冠肺炎患者出现症状时间早于该州首例病例报告时间，且他们都没有中国旅行史。据美国《洛杉矶时报》报道，对加州大学洛杉矶分校医院和诊所医疗记录的分析表明，新冠病毒可能早在2019年12月就存在于洛杉矶。

疑点二：德特里克堡生物实验室的真相是什么？

据美媒报道，2019年7月，美国疾控中心要求位于马里兰州的德特里克堡生物实验室（以下称“德堡”）终止大部分操作，3天后又暂停德堡参与“联邦选择制剂计划”的许可证，冠状病毒赫然在列。同月，德堡附近两个养老社区出现首批不明原因导致的呼吸道疾病病例，“症状与新冠肺炎高度吻合”。9月，马里兰州疾控中心发布报告称，“不明肺炎”与电子烟有关，病例数已增加1倍。威斯康星州和弗吉尼亚州等地也出现大量“电子烟肺炎”病例，“致病原因未知”。

疑点三：如何解释北卡罗来纳大学合成冠状病毒的研究？

据公开资料显示，2015年至2020年6月1日，北卡罗来纳大学教堂山分校共向美国国立卫生研究院报告28起涉及转基因生物的实验室安全事故，其中6起涉及实验室制造的多种冠状病毒。该校教授拉尔夫·巴里克曾对病毒进行过有关“功能获得”的研究。

疑点四：参加武汉军运会的美军运动员得了什么病？

2019年10月，美军派出300多名运动员参加了武汉军运会。当时，5名美军运动员被传出突患“疟疾”，并被美国用专机接走。面对国际社会的质疑，美国一直未公开患病人员的病例数据。

疑点五：美国政府为何会“预知”冠状病毒流行？

据美媒报道，2019年1月至8月，美国卫生部开展名为“赤色传染”的流行病演习，模拟“始于中国的呼吸道病毒传播到世界各地”。2019年10月，美国多个机构开展“事件201”高级别流行病演习，模拟“新型人畜共患病冠状病毒”在全球暴发。

2020年5月，时任美国总统特朗普公开表示，美国早在当年1月11日即开始研发新冠疫苗。这比世卫组织宣布收到中国分享的新冠病毒基因组序列信息的时间（2020年1月12日）还要早。美媒还报道，早在2019年12月12日，美国北卡罗来纳大学就参与了一份保密协议，对美国国家过敏和传染病研究所和莫德纳公司共同开发的mRNA新冠病毒候选疫苗进行测评。

中国国际问题研究院美国研究所所长沈雅梅向本报记者指出，美国诸多疫情疑点表明，美国最应该是下阶段病毒溯源研究的重点。国际社会应该认识到，首先报告疫情的国家不一定是病毒起源国，更不能被推上审判席遭受“污名化”攻击。病毒溯源是严肃的科学问题，要秉持客观公正的态度，在全球开展多国、多地、多方位、立体溯源。

“甩锅”推责

竭力转移国内危机

作为“病毒来源嫌疑国”，美国在溯源问题上大玩“双标”，“宽于律己、严以待人”。一段时间以来，美方频频炒作所谓“武汉实验室泄露新冠病毒”阴谋论，近期又绑架世卫组织，试图针对中国开展所谓“第二阶段溯源调查”。美方将中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的科学结论抛诸脑后，针对中国大搞“有罪推定”式溯源，其背后的政治算计昭然若揭。

据美媒报道，美国国立卫生研究院在2020年1月初采集的本土血液样本中检测出新冠病毒抗体后，美国政府高官以“干扰对华溯源工作，对美国国家安全不利”为由叫停该溯源调查项目，并封存2020年1月2日以前的血液样本。美国《名利场》杂志今年6月披露，美国政府内部曾警告，“不要对新冠病毒的起源进行调查，否则可能打开装满蛆虫的罐子。”对于美国政府这种以对华溯源为借口阻挠本国溯源研究的行为，南非民主独立党主席、开普敦市议员瓦尔·亚当斯近日撰文直言：“美国把新冠病毒溯源问题不断政治化的表现，都指向了一个事实：美国有事要隐瞒。”

在病毒溯源问题上，中国和美国表现如何？国际社会看在眼里。

塞内加尔《太阳报》刊文称，中国允许世卫组织专家访问中国进行病毒溯源研究，他们合作访问了中国武汉，从“实质上”排除了美国捏造的“病毒来自实验室泄露”的指控。文章分析，“中国是这场疫情中表现出色的大国，这似乎成了美国发动攻击的好借口，美国主要出于地缘政治和地缘战略的考量”。

《韩国时报》刊发评论文章指出，中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组明确表示，新冠病毒来自实验室的说法“极不可能”。然而，美国某些政客故意无视世卫组织的研究结果，继续对报告的真实性、对中国进行诽谤。

美国《连线》杂志网站刊文称，一些美国政客、媒体并不想要一个答案，只是想利用病毒溯源这一漫长且复杂的科学过程，加深人们的疑虑，朝中国“泼脏水”，转移美国国内政治矛盾的焦点。

“美国拼命掩盖自身疫情疑点，无非是担心‘疑点’变‘污点’。”沈雅梅指出，美国抗疫失败充分暴露了联邦体制碎片化、政党政治极化、地方政府和联邦政府之间互相扯皮推诿等制度问题。美国政府不愿意承认抗疫失败的政治根源，试图通过“甩锅”中国来掩饰自己的心虚，转移国内外注意力。

中国社会科学院美国研究所副研究员魏南枝向本报记者分析，美国政府将病毒溯源问题政治化，看上去是在“炒上届政府的冷饭”，实际还有深层次算计。疫情期间，美国疯狂印钞，利用自身金融霸权对外转嫁危机，使各国在应对疫情十分艰难的同时，还要承受美国转嫁危机带来的通货膨胀、货币贬值、股市泡沫等压力。美国“甩锅”中国，就是想将各国承受危机的罪责归咎于中国。同时，这也是美国政府在经济复苏乏力、党派斗争激烈、疫情反弹加剧等压力下转移国内危机之举。

反智盛行

科学让位政治操弄

“情报机构”这个字眼，正越来越频繁地出现在美国政府对病毒溯源的表态中。据美媒报道，白宫今年5月底要求情报机构调查新冠病毒起源的信息，并为此次调查设定了90天的期限。对世卫组织报告、科学家研究成果置之不理，反而把严肃的科学问题交给声名狼藉的美国情报部门——这样荒诞的剧情发生在“全球第一科技强国”，令人大跌眼镜。

英国《金融时报》6月11日的一篇报道指出，白宫指示情报部门就“实验室泄露论”展开所谓“调查”，令美国许多科学家担忧与中国的学术合作将受到政治纷争的影响，进而阻碍未来共同应对全球疫情。该媒体还援引多名美国官员的话说，美国情报机构目前掌握的信息，根本无法支持他们得出任何确定性结论。

与此同时，对于一些发出理性声音的学者，美国政府极尽攻击、恐吓、迫害之能事，充分暴露出其反科学的真实面目。美籍病毒学家拉斯姆森因公开反对“实验室泄漏论”，不断遭到网络暴力、骚扰甚至人身威胁。美国研究机构生态健康联盟负责人、病毒学家达萨克因多次驳斥抹黑中国的论调，被迫退出溯源研究项目，美国政客甚至叫嚣要给他“发传票”。俄罗斯病毒学家、世卫组织专家利沃夫透露，包括他自己在内的许多世卫组织专家都面临美国的压力，“这些美国人不想让病毒学家说出关于疫情的实情”。

“一群极端保守的美国国会议员和其他具有极右倾向的公职人员，正对著名生物科学家发起有组织、似乎经过精心协调的攻击。”美国医学专家彼得·霍特兹日前发文警告说。宾夕法尼亚大学医学院病毒学专家苏珊·魏斯指出，围绕病毒起源，任何谣言、未经证实的说法以及对科学家的人身攻击都是不可接受的，它们正在造成公众的困惑，并有可能损害公众对科学和科学家的信任。

魏南枝指出，美国是全球新冠肺炎累计确诊病例最多、累计死亡病例最多的国家，且美国的疫情曲线从未“拉平”，总是呈现“一波未平，一波又起”的态势。美国政府在疫情防控、溯源调查等方面一系列反科学反常识的政治操弄，是导致美国抗疫失败的主要原因。当前，德尔塔变异毒株带来的新一波疫情席卷美国，美国政府不但不从先前的悲剧中吸取教训，反而继续大搞“情报溯源”等反科学行径，这不仅不利于本国控制疫情，还会破坏全球抗疫大局，给人类带来深重灾难。

在沈雅梅看来，美国将疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，长期恶意攻击打压中国。此举的后果是，一方面导致美国国内反亚裔情绪升温，许多亚裔人士遭受歧视和攻击，种族矛盾被激化；另一方面使中美关系陷入紧张状态，国际抗疫合作遭受打击。在疫情迟迟未能控制的情况下，美国的少数族裔和下层民众将持续受到伤害，贫富分化、政治极化、种族对立等各种社会问题不断加剧，将进一步撕裂美国社会，最终陷入一种恶性循环。

失道寡助

多方敦促对美溯源

“反对将病毒溯源政治化！”“支持世卫组织对美开展病毒溯源！”这是当前国际社会的普遍呼声。

中国中央广播电视总台下属的CGTN智库日前以联合国6种官方语言向全球网民发布调查问卷。结果显示，高达83.1%的投票网民支持世界卫生组织对美国进行病毒溯源调查。美国知名在线知识问答平台Quora的网友们表示，新冠病毒溯源工作需讲究证据，预设立场式的“泼脏水”尤不可取。同时，美国自己也应坦诚接受国际专家的客观公正调查。

南非广播公司指出，美国将新冠病毒同特定地域相联系，这是可悲且错误的，整件事正在演变成一场政治闹剧。《韩国时报》和《今日日本》日前刊发评论文章，批评美国将新冠病毒溯源问题政治化，称“新冠病毒可能早在2019年12月就在美国传播。如果有必要在全球发起对病毒源头的新追踪，那么首要目标应该是美国，而不是中国”。俄罗斯卫星通讯社网站指出，中国网民联署调查德堡的网站服务器疑遭美国网络攻击，这让德堡问题更显可疑。德堡臭名昭著，安全问题由来已久，中国网民呼吁对其调查合情合理。

美国有线电视新闻网首席医疗记者桑杰·古普塔指出，美国2007年开始售卖电子烟，但此前从未出现过类似的神秘肺病案例，这两者之间的关系值得探讨。菲律宾政治评论员赫尔曼·劳雷尔认为，美国一再炒作针对中国的“阴谋论”，却对本国可能存在的疫情“震中”毫不透明，也不审查，这本身就十分可疑。在他看来，“德堡2019年因安全问题被关闭，还有随之出现的神秘‘电子烟肺炎’，都足以让世卫组织对其发起调查”。

沈雅梅指出，国际社会正义声音越来越多，表明美国施压世卫组织、炒作病毒溯源问题不得人心。第一，美国政府一边宣称“美国回来了”，一边拉拢盟友给自己“抬轿子”，大搞“团伙式多边主义”，以“教师爷”的姿态在溯源问题上指手画脚，这是逆世界潮流而动，是对多边主义的绑架，只会毒化科学溯源的良好氛围，造成国际社会的分裂。第二，世卫组织作为全球最大公共卫生机构，在全球抗疫中扮演重要角色，其权威性需要国际社会共同捍卫。美国政府随意推翻世卫组织第一阶段溯源研究的结论，在第二阶段溯源工作中进行政治化操弄，削弱了世卫组织的公正性和权威性，注定“失道寡助”。第三，与上届政府叫嚣向中国“追责索赔”不同，美国现任政府试图借溯源问题从道义上抹黑中国，通过“污名化”中国抗疫成就及体现的制度优势，来削弱中国崛起的合法性。但是，中国对全球抗疫大局做出的贡献实实在在，世界有目共睹，是抹杀不掉的。

沈雅梅认为，美国政府应正视自身疫情疑点，尽快向国际社会公布真实的疫情数据和时间线，邀请世卫组织赴美开展溯源研究，同时深刻反思本国疫情失控的根源，以科学理性的态度开展疫情防控，为全球抗疫做点实事。

(责编：郝江震、岳弘彬)