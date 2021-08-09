本报记者 严 瑜

近日，在海口港集装箱码头，卡车来回穿梭、货轮有序停靠，桥吊紧张作业，呈现出一派繁忙景象。

王程龙摄（人民视觉）

今年上半年，中国国内生产总值（GDP）同比增长12.7%，交出一份亮眼成绩单。近日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，推动高质量发展。

2021年 “下半场”，中国能否乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，努力完成全年经济社会发展目标任务，给世界经济增长带来更多动力和机遇？国际社会充满期待。

宏观政策以稳为主

今年下半年，在世界经济形势仍然复杂严峻的背景下，中国经济政策走向是外媒关注的一大热点。

新加坡《联合早报》报道称，中共中央政治局日前召开会议，将扩大内需、稳中求进作为下半年经济工作的重心，并提出加强对宏观政策跨周期调节，做好今明两年宏观政策衔接。这预示在明年底之前，中国的宏观经济政策将以稳为主，不会明显转向。

报道注意到，会议提出从四个方面着手挖掘中国国内市场潜力，包括支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。该报引述分析称，预计下半年中国经济政策重心将从刺激总量转向提振内需。

路透社指出，会议要求积极财政政策提升政策效能，表明下半年财政政策加码可期；对货币政策的描述没有太大变化，预计将保持稳健中性、相机抉择，对中小企业和困难行业的帮助会进一步加大。同时，会议指明了未来着力发展的方向，对支持新能源汽车加快发展、有序实现碳达峰及碳中和、强化科技创新补链强链、坚持开放、推进“一带一路”均提出了整体要求。

报道引述分析人士观点称，会议强调今明两年政策的衔接、强调宏观政策自主性，意味着决策层更着眼于长期，对中国经济并没有特别担忧，重点还是要稳固经济复苏，解决不均衡问题，而不会被外部政策环境变化牵着鼻子走。

美联社称，中国央行7月下调了银行存款准备金率，旨在通过允许更多货币流通刺激经济。有迹象表明，中国准备采取更多措施加速疫情后的经济反弹。

具有强劲内生动力

当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻。有外媒担忧，下半年中国经济增长或将受到一定制约。路透社指出，中国经济在很大程度上已经从疫情造成的破坏中恢复过来，但制造商正在努力应对原材料价格上涨、物流成本飙升和全球供应链瓶颈带来的新挑战。

对此，中国国家统计局新闻发言人刘爱华日前表示，虽然外部不稳定、不确定因素比较多，内部经济增长也不均衡，但从总的基本面预测，下半年中国经济有望保持持续稳定复苏态势。从影响下半年经济走势的因素来看，总体上支持经济进一步恢复、进一步向好的因素在逐渐累积、逐渐增多：一是经济的内生动力逐步增强；二是市场主体信心不断增强；三是全球经济目前延续了复苏态势，为外需的增长奠定了基础。

新近发布的中国经济半年报也让外媒看好中国经济的内生动力。

彭博社称，二季度数据表明，中国可以轻松实现6%以上的年增长目标，并继续推动全球大宗商品和工业品市场上扬。该社引述分析人士观点称，中国零售业增速加快，人们消费的意愿令人惊喜。最新数据表明，中国经济正逐渐恢复至“长期平均增长率”，整体增长前景仍相当有弹性。

《华尔街日报》指出，在基本控制住境内疫情一年多后，中国经济显示出不同寻常的韧性。第二季度中国工业增加值表现再度强于预期，并且消费表现强于调低后的预期。人们由此憧憬，未来几个月国内支出可能在维持经济增长动能方面发挥更大作用。

法新社认为，尽管中国强劲的经济数据一定程度上可归于去年疫情导致的比较基数较低，但数据显示，复苏仍在继续，并将出现更广泛的反弹。报道称，尽管中国领导层给今年定下了6%以上的适度增长目标，但分析人士普遍预计今年中国经济增幅会更高。

促进世界经济增长

“中国经济从新冠肺炎疫情中反弹的势头趋于平稳。”《华盛顿邮报》称，中国经济反弹稳定，在全球所有主要经济体中“一枝独秀”。

《俄罗斯报》网站也认为，全球经济增长主要得益于少数几个主要经济体的强劲复苏。中国是引领世界经济增长的“可靠火车头”之一。

世界银行发布的6月期《全球经济展望》预测，中国在2021年将成为同比经济成长率最高的主要经济体。报告还称，中国在2021年对全球经济增长的贡献预计将超过1/4。世界银行中国局局长芮泽强调后疫情期中国国内市场的重要性：“中国国内市场不仅可以成为本国经济发展的引擎，也可以成为其他国家经济发展的引擎。”

上半年，中国经济稳中加固的同时，坚定推进一系列扩大开放举措，并采取各种积极措施稳住外资基本盘，取得了吸引外资规模创新高的亮眼成绩，也让更多外企持续加码在华投资。

彭博社援引中国欧盟商会发布的《2021年商业信心调查》报告指出，“中国市场的韧性为欧洲企业在新冠大流行风暴中提供了急需的庇护”。60%的受访企业计划于2021年扩大在华业务，较去年上升近10个百分点。

新加坡《海峡时报》报道称，新冠肺炎疫情大流行令新加坡企业销售额急剧下降，一些企业被中国广阔的市场所吸引，将业务扩展至最先恢复经济的中国，此举使得许多新加坡企业在疫情中快速复苏。报道称，中国巨大的市场和正在复苏的经济，是许多公司决定向中国迈出第一步的主要原因。

(责编：岳弘彬、郝江震)