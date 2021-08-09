本报驻巴基斯坦记者 程是颉

日前，由中国国家电网承建的中巴经济走廊首个大型输电项目——巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔（默拉）正负660千伏直流输电工程启动送电，标志该项目进入大负荷送电阶段。

作为中巴经济走廊优先实施项目和巴基斯坦南电北送的首条直流输电通道，默拉直流输电工程于2018年12月开工建设。在经过大负荷送电试运行后，预计于今年年内正式投入商业运营。工程每年可输送电量超过300亿千瓦时，传输效率高，能量耗散少，能够为当地约1000万户家庭提供稳定、优质的电能，促进巴经济社会发展和民生改善。

巴基斯坦能源部部长爱资哈尔介绍，巴基斯坦南部地区能源相对丰富，北部地区长期面临用电缺口。默拉直流输电工程连通了南北电网，有利于提高巴国家电网的稳定性和输电能力，进一步改善巴电力供应状况。“项目将为当地居民提供稳定优质的电能，同时保障巴基斯坦工业用电安全，为吸引更多企业在巴投资创造良好环境。”

临近工程启动送电，当地员工贾韦德和同事们凌晨4点起床，驱车近5小时来到施工现场，对项目检修维护。系好安全绳，贾韦德爬上了高达60米的输电铁塔。脚下是手腕粗的直流电缆，远方是一望无际的茫茫戈壁。由于输电线路跨越沙漠戈壁，营地与施工现场相距较远。两年多来，无论寒暑，工人们经常天不亮就出门了，有时在铁塔上工作一待就是好几个小时，但大家都毫无怨言。

项目施工过程中为当地创造了近7000个工作岗位。许多巴方员工学习掌握了不同岗位的新技能，并考取了相关专业技能证书，收入水平有了大幅提升。项目结束后，他们将奔赴巴基斯坦各地，继续为巴基础设施建设做出新的贡献。

中国驻巴基斯坦大使农融表示，目前中巴经济走廊建设已进入高质量发展新阶段。默拉直流输电工程有利于巴方实现稳定电力供应，为工业化进程提供保障。今年是中巴建交70周年，“相信双方在能源领域的深化合作，将进一步满足巴基斯坦各地不断增长的用电需求，造福巴基斯坦人民。”

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2021年08月09日 03 版）

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