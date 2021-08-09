陈晓东

一段时间以来，“彩虹之国”南非各界人士热烈祝贺中国共产党百年华诞。南非执政党非国大主席、总统拉马福萨向习近平总书记致贺，应邀出席中国共产党与世界政党领导人峰会并发表热情洋溢的讲话。南非共产党总书记恩齐曼迪等20多个政党和重要组织机构代表纷纷致函祝贺。7月1日，南非各大电视台、主流门户网站等循环播放庆祝中国共产党成立100周年大会视频，独立传媒集团在旗下四大报纸刊发庆祝专刊，全面回顾中共百年历程和光辉业绩。

众多南非政要与友好人士出席中国驻南非大使馆举办的庆祝建党百年高端对话会、交流座谈会、学术研讨会。作为中国驻南非大使，我深深感受到南非各界发自内心对中国共产党的敬佩之情、对中国的喜爱之情。他们观察中国共产党和中国的视角给我留下深刻印象。

高度认可中国道路。拉马福萨、恩齐曼迪等南非政党政要高度评价中国共产党在理论创新和实践创新上的良性互动，特别是践行以人民为中心的发展思想，不断保障和改善民生，增进人民福祉，相信中国将继续高质量发展并实现全面建成社会主义现代化强国目标。南非前总统莫特兰蒂、非国大总司库马沙蒂勒等表示，中国共产党将马克思主义与中国国情相结合，坚持理论联系实际，走出了一条中国特色社会主义发展道路。南非应学习中国共产党治国理政经验和中国成功发展经验。

高度赞赏中国发展。南非共产党第一副总书记马派拉、南非外长潘多尔等表示，在中国共产党领导下，中国发展成为世界第二大经济体，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，取得的历史性成就令人赞叹。中国发展经验给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。

高度评价中国理念。当前，南非人民正遭受第三波疫情冲击。不久前，南非卫生产品监管局批准由中国科兴公司生产的新冠疫苗在南非附条件紧急使用，中南携手抗疫实现新进展。非国大副总书记杜尔蒂称赞，中国共产党秉持人类命运共同体理念，为世界和平发展作出重大贡献。南非愿同中国加强在各领域合作，在构建人类命运共同体的道路上携手前行。

中国共产党百年华诞在南非引起积极广泛反响，显示出两国关系深厚的历史积淀和巨大的时代活力。非国大和南非共产党均是有百年历史的政党，中国共产党同两党在争取民族自由、国家解放的斗争中结下深厚情谊。进入新时代，中南政党间不断拓展在治国理政经验等领域的交流与合作，为两国关系奠定坚实政治基础。在两国元首共同引领下，中南两国政治、经贸、人文等各领域合作高水平发展，为两国“同志加兄弟”的特殊友谊和高度互信注入新动力。

展望未来，我们将继续向南非各界人士讲好中国共产党故事、中国故事、中南友好故事，不断增进双方互信，深化互利合作，更好造福两国和两国人民，为共同构建人类命运共同体贡献更大力量。

（作者为中国驻南非大使）

《 人民日报 》（ 2021年08月09日 03 版）

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