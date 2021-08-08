新华社莫斯科8月7日电 专访：中欧班列货物种类不断扩大且运量持续增长——访欧亚铁路物流股份公司总裁格罗姆

新华社记者吴刚 张继业

“中欧班列上的货物种类不断扩大，运量持续增长。为配合不断增多的中欧班列开行数量，欧亚地区的铁路物流公司正进一步提高运力，发展技术提供数字化服务，同时确保运输价格具有竞争力。”欧亚铁路物流股份公司总裁阿列克谢·格罗姆日前在接受新华社记者专访时说。

欧亚铁路物流股份公司由俄罗斯铁路公司、哈萨克斯坦国家铁路公司和白俄罗斯铁路公司三方等比持股，在俄哈白境内为中欧班列提供过境运输服务。

格罗姆说，公司经营数据显示，今年1月至6月，该公司共运输33.65万个标箱，比去年同期增长约50%。今年5月单月运输量达6.15万个标箱，创公司成立以来单月最高纪录。

“我们预计今年年运输量将接近70万标箱，可能创造年度新纪录。与此同时，保持运输的速度、竞争力、可靠性和安全性也很重要。”格罗姆说。

欧亚铁路物流股份公司数据显示，中国三年前发往欧洲的货物主要为电子产品、机械制品和汽车零部件，占比达80%。就今年上半年来看，这三类商品约占货物总运输量的40%。塑料、橡胶和玻璃等化工制品运输量占比迅速增长，医疗卫生产品运输量也呈现增长势头，商品更加多元。

格罗姆说，从欧洲发往中国的货运量同样在不断提高。“我们也向客户提供商业方案，使用返程集装箱装载白俄罗斯和俄罗斯的农产品，过境哈萨克斯坦向中国出口。”

格罗姆说，电子商务的蓬勃发展正成为中欧班列货运量增长的积极促进因素。他说：“电商运营模式倾向于以更快的方式送达货物，未来将是铁路跨境运输的新增长点之一。”

他表示，为配合不断增长的中欧班列运输量，该公司已采取多种措施进一步提高运力，保障服务与价格水平，如加长货运列车长度以及在中欧班列沿线开发新的集装箱码头等。

格罗姆说，铁路运输的可靠性和安全性在新冠疫情中已得到充分验证，即便在疫情最困难时期，医疗设备与防护用品等物资也能按时运抵目的地。铁路成为连接各地和传递善意的纽带。对许多在欧洲和中国开展贸易的公司来说，铁路运输已成为海运和公路运输的可行替代方案。

在“一带一路”建设同欧亚经济联盟、哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策对接框架下，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦积极发展铁路过境运输，加快物流基础设施建设。格罗姆说：“这是对未来的投资，会对国家发展产生倍增效应，能够带动建筑、工程、IT技术等一系列领域发展。”

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