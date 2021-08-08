新华社新德里8月8日电 题：疫情冲击内需 印度经济短期或难恢复

新华社记者赵旭

印度第二波新冠疫情在5月达到高峰，逐步趋缓后近期又出现反弹。为扭转经济颓势，印度政府自6月初开始相继放松多项疫情防控措施，但国内经济并未见明显起色。分析人士认为，疫情形势严峻令内需复苏乏力，印度经济短期内或难恢复。

近半月以来，印度单日新增确诊病例仍在4万例左右，单日死亡病例约500例，两项数字仍居高位。截至7日，印度累计确诊人数近3200万，累计死亡人数超42万。

印度经济增长主要依靠国内消费推动，尽管疫情防控措施放松，但消费需求并未随之释放。由于疫情肆虐，大部分印度民众的实际收入和收入预期下降，加之物价上涨，消费需求受到明显抑制，经济复苏严重受挫。

一方面，印度疫情最严重的地区也是经济较发达的地区，病毒传播和频繁封锁使这些地区的家庭遭受疾病、死亡以及收入锐减的打击。构成劳动力重要组成部分的外来务工人员经历了失业、返乡、回城、再失业的窘境。另一方面，印度通胀压力明显上升。在食品和燃料成本上升推动下，5月和6月印度通胀水平走高，连续两个月高于印度央行设立的6%通胀上限。收入锐减和物价上涨抑制了消费需求的释放。

以首都新德里为例，当地商业机构因第二波疫情影响短暂关闭后重新开放，但营业时间和营业面积均被要求缩减。记者走访发现，高档商场和餐馆里的客流量已恢复到疫情前的70%至80%，但面向中低收入民众的市场里大多数店铺仍然关闭，客流也十分稀疏。新德里拉克希米市场的一家奶制品店主马希姆告诉记者，第二波疫情来势汹汹，很多店铺难以维持经营，都在转让或招租。

过去一周，印度南部喀拉拉邦及相邻地区报告大量感染病例，同时部分地区基本感染数回升，引发印度国内对第三波疫情的担忧，民众消费活动趋向保守。印度理工学院近期一项研究预测，如果不采取切实有效的应对措施，印度可能会在10月至11月迎来第三波疫情。

专家指出，印度政府迄今出台的政策主要着眼于供给端，需求端的刺激很少。由于印度经济问题症结在于需求不足，因而这些政策短时间内效果不会很明显。

国际评级机构穆迪日前表示，第二波疫情对印度大量中小微企业构成冲击，其对印度经济的影响将持续更长时间。同时，出于对第三波疫情暴发的担忧，印度民众消费意愿严重受挫。由于需求端疲弱，印度经济难以在短期内恢复。

国际货币基金组织在7月发布的《世界经济展望报告》更新内容中，将印度2021年经济增长预期从此前的12.5%下调至9.5%。

(责编：杨光宇、胡永秋)