新华社巴西利亚8月7日电（记者卞卓丹）中国驻巴西大使馆7日以答记者问的形式严正驳斥美国驻巴西使馆发言人布拉德福德对中国企业华为的恶意攻击。

6日，布拉德福德就美总统国家安全事务助理沙利文访巴发表声明称，美方对华为在巴西及其他国家通信设施领域的潜在作用表示强烈担忧。

对此，中国使馆发言人表示，美方针对中国5G技术安全和中国企业的恶意攻击罔顾事实，其真实意图是污蔑抹黑中国，打压中国高科技企业，维护“美国优先”及其科技垄断地位的一己私利。对这种公开胁迫干预别国5G建设、干扰和破坏中巴正常合作的行为，中方表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，美国是公认的世界头号“黑客帝国”，是全球数据网络安全的真正威胁。美情报部门长期对包括盟友在内的外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的非法窃密监听，严重侵犯他国隐私和安全。同时，美方在毫无事实依据的情况下，滥用国家力量，不择手段抹黑中国高科技企业。美方所为是赤裸裸的霸权行径，已经并将继续遭到国际社会的广泛抵制。

发言人表示，中方相信，巴西将为包括中国在内的各国企业提供公开、公正和非歧视的市场规则，继续为中巴经贸合作创造良好营商环境。

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