在近日举行的新冠疫苗合作国际论坛首次会议上，习近平主席发表书面致辞，提出中国会继续尽己所能，帮助广大发展中国家应对疫情，并宣布一系列重大举措，为推动全球疫苗公平可及注入强大动力，为广大发展中国家提振抗疫信心。

致辞中，习近平主席宣布：今年全年，中国将努力向全球提供20亿剂疫苗。中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。这些举措，表明了中国继续支持全球抗疫合作、推动构建人类卫生健康共同体的坚定决心。

联合国秘书长 古特雷斯：我要感谢中国政府发挥的领导作用，为发展中国家疫苗可及性作出了贡献，这也是一直以来我们急需解决的问题。

全球疫苗免疫联盟首席执行官 伯克利：近期，中国生产的两款疫苗已进入世卫组织紧急使用清单，这是中方为世界抗疫作出的重要贡献。我非常欢迎中方宣布将为“新冠疫苗实施计划”提供更多支持。

新冠肺炎疫情暴发以来，中方一直强调要积极推进疫苗国际合作，主张要让疫苗成为全球公共产品。中方言必信、行必果，已经并正在向100多个国家捐助疫苗，同时向60多个国家出口疫苗，总量已超过7.7亿剂，居全球首位。

中国国际问题研究院常务副院长 阮宗泽：疫情暴发之初，习主席就第一时间倡导要构建人类卫生健康共同体，也承诺中国疫苗研制成功以后，将成为全球公共产品。中国是在用扎扎实实的行动来兑现自己的承诺，向国际社会做出了表率，增添了国际社会战胜疫情的信心。

随着疫情起伏反复，病毒频繁变异，广大发展中国家在获取疫苗上仍然面临困难和挑战。目前非洲新冠疫苗的完全接种率不到2%，是全球接种率最低的地区。就在8月6日，最新一批中国对外援助的10万剂疫苗从北京运往赞比亚首都卢萨卡。中方用行动践行让疫苗成为全球公共产品的承诺。

国家国际发展合作署地区二司司长 刘俊峰：中国第一时间向有急需的47个非洲国家和非盟提供疫苗援助，目前正在分批完成交付，同时协助有关国家来华采购疫苗并积极推动疫苗在非洲本土化生产合作。

（总台央视记者 岩峰 赵晶 若梦 张歆 黄达 李峻 钱坤）

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